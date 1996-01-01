Не хочу быть садоводом

Сегодня - о тонкостях выхода из садоводческого общества и отказе от земельных участков.

Вопрос: Я хочу отказаться от своих земельных участков и прошу в связи с этим исключить меня из списков садоводческого общества как налогоплательщика. Что для этого я должен сделать?

Ответ: Условия и порядок пользования землей определяются Федеральным законом от 11.10.1991г. № 1738-1 "О плате за землю", в соответствии со ст.1 которого собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом.

Вам, как члену садоводческого и огороднического товарищества, при получении свидетельства на право собственности на землю и свидетельства пожизненного наследуемого владения исчисление земельного налога производится налоговыми органами.

Действия граждан-членов садоводческих и огороднических товариществ, направленные на установление, изменение и прекращение земельных и иных прав, регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", а также гражданским и земельным законодательством с учетом особенностей, установленных законодательством о недрах, об охране окружающей природной среды, о градостроительстве, водным, лесным и иным законодательством.

Согласно ст.30 вышеупомянутого закона собственники садовых, огородных и дачных участков вправе их продать, подарить, передать в залог, аренду, срочное пользование, обменять, заключить договор ренты или договор пожизненного содержания с иждивением, а также добровольно отказаться от указанных участков.

Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок определены ст.53 Земельного кодекса Российской Федерацией (ЗК РФ) и ст.236 Гражданского кодекса Российской Федерацией (ГК РФ).

Документом, подтверждающим отказ собственника от права собственности на земельные участки, является его заявление, подаваемое в орган местного самоуправления по месту нахождения участков.

Поскольку вы имеете право добровольно отказаться от земельных участков, вам следует обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения объектов недвижимого имущества.

Отказ от принадлежащего вам права собственности на земельный участок не влечет за собой прекращение соответствующего права и обязанностей собственника в отношении этого земельного участка до приобретения права собственности на него другим лицом (ст.236 ГК РФ).

При отказе от права пожизненного наследуемого владения земельным участком распоряжение данным земельным участком осуществляется исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления по месту нахождения объектов недвижимого имущества.

Таким образом, земельный налог за земельный участок, принадлежащий вам на праве пожизненного наследуемого владения, налоговым органом начисляться не будет с даты принятия решения о прекращении прав на этот земельный участок органом местного самоуправления.

В отношении земельного участка, принадлежащего вам на праве собственности, разъясняем следующее. По истечении года со дня постановки его на учет как бесхозяйной недвижимой вещи, на основании вашего заявления об отказе права собственности орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. С момента приобретения права собственности на него другим лицом либо с момента признания судом права муниципальной собственности и регистрации сделок учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество налоговым органом земельный налог за этот земельный участок начисляться не будет.

Об авторе: Наталья Кутенкова, заместитель руководителя УМНС России по Приморскому краю, советник налоговой службы РФ I ранга.