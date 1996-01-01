Чиновники пойдут к рекрутерам

С 15 января 2005 г. вступает в силу закон "О гражданской государственной службе". Согласно этому закону министерства будут обязаны набирать руководителей среднего звена и квалифицированных специалистов по конкурсу, а платить им - по результатам работы.

Вопрос, насколько государство готово к внедрению такой системы, обсуждали представители Минэкономразвития и кадровой индустрии. По мнению участников "круглого стола", в новых условиях госструктурам не обойтись без помощи рекрутинговых агентств. По оценке директора Департамента государственного регулирования в экономике МЭРТ Андрея ШАРОВА, эти услуги будут стоить порядка $ 30 млн в год. Впрочем, по мнению г-на Шарова, сотрудничество с министерствами будет для профессиональных кадровиков "имиджевым", поэтому государство может рассчитывать на некоторые скидки. Сами рекрутеры не отказываются принять участие в подборе персонала для госслужбы. Более того, многие из них уже делают это для отдельных ведомств.

"С 15 января будущего года у министерств не будет выбора: набор на определенные должности станет производиться только по конкурсу, - заявил Андрей Шаров. - Законом также предусмотрена возможность оплаты не по тарифу, окладу и выслуге, а по договоренности сторон, с учетом результатов работы". По его словам, к концу года МЭРТ подготовит проект президентского указа, который даст министерствам общие показатели результативности работы чиновников и позволит внедрять конкурсно-контрактную систему.

Конкурсная система приема на работу будет обязательна для руководителей среднего звена и "высших специалистов": по штатному расписанию ведомств это должности от ведущего специалиста до замдиректора департамента.