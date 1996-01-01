Не сажали, но прижимали

Призыв к объединению в стране, бросившей производить и начавшей торговать всем, что подвернется под руку, обрел новое звучание. Новоиспеченные коммерсанты, рванувшие в малый бизнес, столкнулись с административным произволом и поняли, что в одиночку не выжить.

Еще одним аргументом в пользу сплочения стали недавние страсти по поводу изменения ставки ЕНВД. Как известно, краевая власть настаивала на его увеличении в 1,5 раза. Власть понять можно: пополнять бюджет откуда-то нужно. И, в принципе, с необходимостью повышения налогов все уже смирились. Но не до такой же степени!

Представители малого бизнеса Находки были одними из первых среди тех, кто не согласился с неподъемным увеличением ЕНВД и провел по этому поводу акции протеста. По информации председателя находкинской Лиги предпринимателей Михаила ЛАПУШКИНА, более 60% магазинов, бутиков, крупных торговых центров, таких как рынок "КАНТиК", "Биником", "Приморец", в момент проведения заседания бюджетного комитета, были закрыты на час, с 11.00 до 12.00. Помимо всего прочего, представителей малого бизнеса возмутило то, в каком качестве пытается их представить власть. По информации на сайте пресс-службы ЗС, предприниматели не в состоянии аргументированно доказать свою позицию, поэтому решение поначалу пришлось отложить.

- Абсурд! - утверждает Михаил Лапушкин. - Если предприниматели настолько косноязычны, значит, их предложение об увеличении ЕНВД на 15% автоматически отпадает и остается экономически обоснованное предложение увеличить в 1,5 раза. Почему же его нельзя было принять? По одной простой причине - это могло бы закончиться судебным разбирательством. Потому что на самом деле экономического обоснования изменения налога уже три года не было. Нет его и сейчас. Нам говорят: почему вы не предоставили цифры? Цифр как раз хватает. Вот хотя бы пример: владелец магазина площадью порядка 60 кв. м в 2002 г. платил в квартал 22 тыс. руб. В 2003 г. - 36 тыс. руб., в 2004 г. - уже 40 тыс. руб. Прими ЗС вариант краевой исполнительной власти, и коммерсанту пришлось бы в 2005 г. "отстегивать" ежеквартально 60 тыс. А по нашему варианту - всего 46 тыс.

К протесту ЧПБОЮЛ и предпринимателей рангом повыше присоединились городские депутаты и даже мэр Находки Виктор ГНЕЗДИЛОВ, написавший письмо в краевую думу о том, что позиция предпринимателей обоснована.

На этот раз малый бизнес был услышан. На днях депутаты Законодательного собрания края внесли окончательные изменения в Закон "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Приморском крае". Из документа понятно, что налог повысят не в полтора раза, а не более чем на 20%.

Как будто можно констатировать - малый бизнес выиграл сражение. Но остается у находкинских предпринимателей сомнение: не очередной ли это пиаровский ход приморской власти: припугнуть высокой ставкой, чтобы не выступали против повышения вообще?