Конец проверочного беспредела

В конце прошлой недели Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий чиновникам различных государственных надзорных органов закрывать предприятие без соответствующего решения суда. В первую очередь, это касается сотрудников Государственной службы пожарного надзора, санэпидемстанций, милиции. А МЭРТ готовит поправки в Административный кодекс.

По данным опроса, который провела организация малого бизнеса ОПОРА в прошлом году, 56% владельцев малых предприятий недовольны фактами произвола со стороны сотрудников милиции, 40% - санитарных врачей, 35% - пожарных и 32% -Госторгинспекции. Причем недовольство вызывают не сами проверки, а связанные с ними дополнительные внеплановые расходы на "умасливание" чиновников и риски ликвидации предприятий по надуманным основаниям.

"На многих предприятиях малого бизнеса одна проверка сменяет другую, и государство должно жестко регулировать деятельность таких проверяющих инстанций", - заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей ШАРОНОВ. В настоящее время МЭРТ готовит поправки к Административному кодексу, по которому органы милиции не смогут изымать подлинники документов, не оставляя на них копии, а так же не смогут заниматься проверкой их деятельности, не относящейся к их прямой компетенции.

"В тех же Соединенных Штатах нефтяная компания, штат которой составляет 1000 человек, считается малым. У нас эта планка составляет 100 человек", - говорит Шаронов. Не учитываются отечественной статистикой и так называемые индивидуальные предприниматели...

Большую сложность для российского малого бизнеса составляет не этот критерий отнесения бизнеса к малому, а совсем другой, используемый при налогообложении. По этому критерию к предприятиям малого бизнеса, имеющим право на переход к облегченной системе выплаты налогов, относятся только те предприятия, чей годовой оборот не превышает 1 млн руб. в месяц. Соответственно, если в какой-то месяц эта цифра оказывается превышена хотя бы на 1 руб., малое предприятие вынуждено платить в казну по той же схеме, что, например, и нефтяные компании.

"В ближайшее время Минфин должен внести на рассмотрение правительства поправку в Налоговый кодекс, по которому эта планка увеличивается до 18 млн руб. в год", - говорит Андрей Шаронов. Но при этом зам. министра признал, что для нормального функционирования малого бизнеса и эта планка недостаточна.

"Нам надо точно посмотреть, что стоит за цифрой 1 млн рублей на практике", - уточнил заместитель министра. В свою очередь, Торгово-промышленная палата России предлагает установить норму оборота для малых предприятий на уровне 100 млн руб. в год. А ведь результатом существующей налоговой политики, как признают в Минэкономразвития, является не только увеличение налогового гнета на малый бизнес, но установление серьезных ограничений для его развития. Даже имея имущество для залога, предприятие не может взять ни кредит в размере, превышающем $ 33 тыс., ни увеличить количество торговых точек, ни серьезно нарастить выпуск товаров и услуг. Оно обязательно сталкивается с серьезными издержками, которые очень часто превышает получаемую малым бизнесом выгоду.

Несколько лет Минфин и Минэкономразвития согласовывали даже возможность учитывать при расчете вмененного налога расходы малых предприятий, связанные с получением различного рода лицензий, сертификатов, документов кадастрового и технического учета. Проще говоря, предприниматели продолжают платить за них деньги, а вычесть из налогооблагаемой базы эти расходы не могли. Теперь эта проблема, похоже, решена. И в блоке поправок к Налоговому кодексу, который готовит Минфин, она так же будет учтена.