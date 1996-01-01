Сибирское зерно под вопросом

ФГУП НПО "Сибсельмаш" приостановило на неопределенный срок работы по строительству зернового терминала в порту Владивосток, которое оно осуществляет при участии администрации Новосибирской области, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор Виктор ГЕРГЕРТ.

"Урожай этого года не настолько большой, чтобы серьезно говорить об экспорте зерна за пределы региона. Скорее всего, экспортировать зерно Новосибирская область в этом году вообще не будет, в связи с чем необходимость в завершении строительства зернового терминала пока отпадает", - отметил вице-губернатор. Но подчеркнул, что приостановка работ не означает принципиального отказа от планов строительства терминала. "Мы можем в любой момент возобновить работы", - заявил он.

Как сообщалось ранее, инициатором строительства зернового погрузо-разгрузочного комплекса производительностью 1 тыс. тонн зерна в час и пропускной способностью 1,5 млн тонн в год выступила администрация Новосибирской области. При ее содействии НПО "Сибсельмаш" и ОАО "ВМТП" в мае 2003 г. заключили соответствующий контракт. Предполагается, что с помощью зернового терминала удастся решить проблему сбыта излишков зерна в Сибирском регионе. Стоимость проекта оценивается в $4,5-5 млн.

Новосибирская область планировала вложить в строительство комплекса порядка 60 млн руб. Контракт предполагает, что новосибирские производители зерна получат приоритетные условия обслуживания на терминале.

В пресс-службе ВМТП "ЗР" заявили, что порт в любом случае готов принять зерно на перевалку.