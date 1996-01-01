www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Сибирское зерно под вопросом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ФГУП НПО "Сибсельмаш" приостановило на неопределенный срок работы по строительству зернового терминала в порту Владивосток, которое оно осуществляет при участии администрации Новосибирской области, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор Виктор ГЕРГЕРТ.

"Урожай этого года не настолько большой, чтобы серьезно говорить об экспорте зерна за пределы региона. Скорее всего, экспортировать зерно Новосибирская область в этом году вообще не будет, в связи с чем необходимость в завершении строительства зернового терминала пока отпадает", - отметил вице-губернатор. Но подчеркнул, что приостановка работ не означает принципиального отказа от планов строительства терминала. "Мы можем в любой момент возобновить работы", - заявил он.

Как сообщалось ранее, инициатором строительства зернового погрузо-разгрузочного комплекса производительностью 1 тыс. тонн зерна в час и пропускной способностью 1,5 млн тонн в год выступила администрация Новосибирской области. При ее содействии НПО "Сибсельмаш" и ОАО "ВМТП" в мае 2003 г. заключили соответствующий контракт. Предполагается, что с помощью зернового терминала удастся решить проблему сбыта излишков зерна в Сибирском регионе. Стоимость проекта оценивается в $4,5-5 млн.

Новосибирская область планировала вложить в строительство комплекса порядка 60 млн руб. Контракт предполагает, что новосибирские производители зерна получат приоритетные условия обслуживания на терминале.

В пресс-службе ВМТП "ЗР" заявили, что порт в любом случае готов принять зерно на перевалку.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru