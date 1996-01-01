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Российские железные дороги не заменят Китаю "Транснефть"
Прибыль компании растет, а в инвестиционной программе появляются крупные проекты. Правда, у главного из этих проектов - перевозки нефти в Китай - могут возникнуть некоторые трудности.
В минувшую пятницу совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердил бюджет и инвестиционную программу компании на следующий год. Как выяснилось, ожидания у железнодорожников самые оптимистичные. В частности, доходы РЖД утверждены в размере 758 млрд руб., а чистая прибыль, по расчетам, возрастет на 85%. Неудивительно, что в этих условиях РЖД внесли в свою инвестиционную программу существенное новшество - так называемое проектное финансирование.
В следующем году "Российские железные дороги" намерены реализовать три крупных инвестиционных проекта, на которые будет затрачено 11% средств всей инвестиционной программы. Наиболее интересным из них является проект перевозки нефти в Китай стоимостью 14 млрд руб. и сроком окупаемости 3,5 года. В самом ОАО "РЖД" пока предпочитают подробно не говорить об этом проекте, однако специалисты уже сейчас предрекают ему некоторые трудности. По их словам, окупить данный проект РЖД удастся, но содержать потом это направление железнодорожникам будет весьма невыгодно.
Согласно официальной информации, грузооборот ОАО "Российские железные дороги" за 9 месяцев 2004 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7% - до 1,3 трлн т/км. Как сообщает пресс-служба компании, в сентябре этого года грузооборот Российских железных дорог вырос на 8,2% -до 144,4 млрд т/км. В январе-сентябре 2004 г. ОАО "РЖД" увеличило по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. перевозки грузов на 5,5% - до 905,8 млн тонн. Основная часть перевозок пришлась на каменный уголь (199,4 млн тонн), кокс (9,6 млн тонн), нефть и нефтепродукты (156,7 млн тонн), железную руду (73,4 млн тонн) и черные металлы (52,5 млн тонн). Ожидается, что по итогам 2004 г. рост грузооборота РЖД превысит 8%, перевозки пассажиров увеличатся на 6% и достигнут 1,35 млрд человек, а чистая прибыль компании составит запланированные 8 млрд руб.
Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" утвердил бюджет компании на 2005 г. Как заявил заместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров ОАО "РЖД" Александр ЖУКОВ, бюджет компании предусматривает существенный рост прибыли и капитальных вложений. По словам президента ОАО "РЖД" Геннадия ФАДЕЕВА, в бюджете на 2005 г. предусмотрены доходы компании в размере 758 млрд руб. (рост - 16% по сравнению с 2004 г.) и расходы в объеме 688 млрд руб. Чистая прибыль компании составит 16,9 млрд руб., что на 85% больше, чем в 2004 г. Ранее сообщалось, что чистая прибыль в 2005 г. прогнозируется на уровне 16,1 млрд руб. На совете директоров была утверждена также инвестиционная программа РЖД на 2005 г. в объеме 148,1 млрд руб., из которых 138 млрд руб. составят собственные средства. "По сравнению с 2004 г. инвестиционная программа существенно возросла. А ее важнейшим направлением стало развитие инфраструктуры", - отметил Александр Жуков. При этом Геннадий Фадеев пояснил, что из общего объема инвестиционной программы 62% будет направлено на развитие инфраструктуры, 25% - на модернизацию и пополнение парка подвижного состава.
По словам Геннадия Фадеева, особенностью инвестиционной программы 2005 г. является то, что впервые в нее вошли направления, сформированные по принципу проектного финансирования, то есть самостоятельные инвестиционные проекты. Глава РЖД выделил три крупнейших проекта, которые Российские железные дороги намерены реализовать в следующем году: это проект перевозки нефти в Китай (стоимостью 14 млрд руб. и сроком окупаемости 3,5 года), проект "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии - АСКУЭ" и "Организация пригородного скоростного движения Москва-Люберцы-Раменское", которые имеют небольшие сроки окупаемости. "На эти три проекта будет затрачено 11% средств всей инвестиционной программы, -отметил Геннадий Фадеев. - В дальнейшем мы намерены увеличивать долю именно инвестиционных проектов". Наибольший интерес здесь, конечно, представляет проект транспортировки нефти в Китай. Как отметил Геннадий Фадеев, к заседанию правительства, на котором будет окончательно утвержден бюджет и инвестиционная программа компании, планируется провести "ряд небольших доработок".
И хотя более подробную информацию получить у руководства РЖД не удалось, специалисты уже сейчас предрекают этому проекту немало сложностей. Собеседники RBC daily считают, что Российские железные дороги не смогут заменить "Транснефть", у которой затягивается строительство трубопровода. "Если железнодорожники буду возить все больше нефти в Китай, то может сложиться весьма непростая ситуация, - поясняет независимый транспортный эксперт Алексей БЕЗБОРОДОВ. - Они должны будут серьезно вложиться в развитие инфраструктуры на этом направлении, в расширение подвижного состава, а через два-три года получится так, что себестоимость перевозки не будет укладываться в нынешнюю стоимость нефти, и все вложения пройдут впустую. То есть окупить проект РЖД смогут, но содержать это направление потом им будет явно невыгодно".
Мало того, по словам экспертов, если себестоимость перевозки возрастет, то транспортировка нефти по железной дороге может стать просто нерентабельной. "Сейчас нижняя граница стоимости нефти для перевозки по железной дороге на Новороссийск составляет около $ 19 за баррель, а на Китай, вероятно, - не менее $ 23. Но надо учесть, что на китайском направлении стоимость нефти получает большую скидку от биржевой цены, а также скидки за качество, - говорит Алексей Безбородов. - Поэтому можно предположить, что если электроэнергия и металл будут продаваться по мировым ценам, транспортировка нефти по железной дороге на китайском направлении может стать невыгодной уже при цене $ 35 за баррель".
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