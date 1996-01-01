Роль лучших предпринимателей будут повышать

На состоявшемся заседании Совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края его участники обсуждали роль предпринимательских объединений в реализации стратегии экономического развития края.

С докладом по этому вопросу выступил председатель Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей Евгений ШУЛЕПОВ. По его словам, сегодня в крае создано 18 отраслевых и общественных объединений, ассоциаций и союзов предпринимателей. Однако не все они действуют эффективно. По мнению участников совета, реализация "Концепции стратегического развития Хабаровского края до 2010 года" находится в прямой зависимости от устойчивого формирования социально ответственного, цивилизованного предпринимательства.