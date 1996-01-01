Лучших предпринимателей назовут в мае...

До 30 апреля администрация Хабаровска принимает заявки для участия в городском конкурсе "Лучший предприниматель города Хабаровска" по итогам работы за 2004 год.

Конкурс будет проводиться в четвертый раз. В прошлом году победители были определены в шести номинациях, а число участников превысило 30 человек. В нынешнем году лучшие деловые люди Хабаровска будут также определены в шести номинациях: "Производство", "Торговля", "Общественное питание", "Услуги", "Транспорт" и "Семейный бизнес".