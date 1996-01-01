ДВЖД платит налоги миллиардами

1,4 млрд руб. налоговых платежей перечислила Дальневосточная железная дорога в бюджеты всех уровней за I квартал 2005года.

Как сообщили в службе по связям с общественностью дороги, в Хабаровский край перечислено почти 660 млн, в Приморский - 366 млн, Еврейскую автономную область - 73 млн, Амурскую область - 287 млн, Республику Саха (Якутия) - почти 24 млн.