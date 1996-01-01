Хабаровской "Балтике" исполняется два года

Хабаровской "Балтике" в апреле исполняется два года. За прошедшее время выпущено более 200 млн литров пива. Доля продаж в регионе увеличилась в 2,5 раза. В Хабаровском крае доля компании на рынке пивных продаж достигла 35%.

На пресс-конференции в Хабаровске генеральный директор завода "Балтика-Хабаровск " Роман ФИРСАНОВ сообщил, что предприятие за два года работы перечислило в региональный бюджет около 425 млн руб. и вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края.