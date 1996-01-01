Бизнес-хищники

В настоящее время, по данным московского правительства, в столице осуществляется до 300 недружественных поглощений в год. Число корпоративных захватов в Хабаровском крае меньше названной цифры в десятки раз, но официальная статистика по этому вопросу отсутствует.

Глава регионального подразделения ФСФР Людмила ВАКСМАН предостерегает: "Те люди, которые стремятся поглотить ту или иную хозяйствующую структуру в первую очередь занимаются сбором информации о разногласиях, которые в этой структуре существуют, например, об игнорировании руководством требований работников предприятия (миноритарных) акционеров увеличить заработную плату. Далее через недовольных они начинают собирать информацию о деятельности корпоративного общества: о том, как проводятся акционерные собрания, какие сделки утверждаются на совете директоров (СД) (крупные сделки, сделки с заинтересованностью) и т. д."

А это как раз то место, где руководству АО, не соблюдающему требования акционерного законодательства, легче всего споткнуться. Дело в том, что действующими сегодня законодательными нормами, регулирующими деятельность АО, закреплено великое множество процедур, соблюдение которых является для АО обязательным. Так, например, всем акционерам необходимо в обязательном порядке сообщать дату и место проведения акционерного собрания и указывать, где после можно будет ознакомиться с материалами этого собрания. При подготовке и проведении самого собрания необходимо строго следовать прописанным в законодательстве процедурам оформления принятия тех или иных решений.

- Специалистам АО надо оценивать каждый шаг, продумывать каждое слово и каждую формулировку, - говорит Людмила Ваксман. - Допустим, если на собрании акционеров одобряется сделка с заинтересованностью, то и вопрос повестки дня должен быть об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению кредитной линии такого-то, такого банка". А не так, что в повестке дня энным пунктом стоит "Разное". Такая формулировка - нарушение процедуры вынесения вопроса на рассмотрение. Раз процедура нарушена, то вопрос на повестку дня не вынесен, следовательно, не рассмотрен. Таким образом, сделка не утверждена, и ее можно признать недействительной.

Немало опасностей подстерегает АО и при несоблюдении требований, предъявляемых российским законодательством к формированию и деятельности СД. Так, для поглотителя особую ценность может представлять опубликованный список членов совета директоров (СД) с информацией о том, где в предыдущие годы работал тот или иной директор.

- При обнаружении того, что данный член СД в свое время был членом коллегиального органа этого АО, например, правления, - поясняет Людмила Ваксман, - или являлся исполнительным директором, а позже как член СД участвовал в голосовании о принятии решения о совершении, допустим, крупной сделки или сделки с заинтересованностью, эту сделку можно оспорить, потому что он был когда-то членом правления и лицом заинтересованным и, следовательно, не имел права участвовать в голосовании".

Первым сигналом для усиления бдительности - внимание, возможен недружественный захват! - для руководства АО должно стать следующее. Допустим, приходит в АО "маленький" акционер с одной акцией или, что больше распространено, от него приходит представитель с доверенностью и просит представить ему набор документов по прилагаемому списку, а список такой, что у любого специалиста, принимающего эти бумаги, должен сразу возникнуть вопрос: "Откуда это токарь 5-го разряда Иванов Иван Иванович такие слова, как протокол СД, список аффилированных лиц, знает?"

- Моментом, который может заставить организацию задуматься над тем, что что-то не в порядке, - отмечает Людмила Ваксман, - может стать движение акций. Основная часть наших АО никакой ликвидности на фондовом рынке не показывают (торгуются акции только "Хабаровскэнерго"), поэтому руководству АО следует обращать пристальное внимание на начало массовых сделок купли-продажи между работниками предприятия, ветеранами. Выглядеть это может так: на предприятии появляется акционер-пенсионер, раньше не особо активный, который вдруг решает навестить всех своих бывших коллег и указать им на то, что зарплату не повышают, дивидендов мало платят, а заодно предлагает им продать свои акции. 50% работающих, не исключено, продадут.

Способствовать поглощению может и достаточно широко распространенная сегодня практика выполнения владельцем функций управляющего хозяйствующего субъекта. Только в нескольких АО Хабаровского края реализована в настоящее время цивилизованная схема разделения владельцев и управляющих наподобие той, которая существует на "Амурметалле", где, например, есть наемный управляющий (в уставе записано, какие ограничения на его работу накладываются) и владельцы АО, контролирующие выполнение им своих обязанностей. У нас чаще всего директора являются основными владельцами АО.

Хотя случаев грубого моментального выставления прежнего руководства АО до сих пор в Хабаровском крае не было, были примеры, когда в ходе проведения плавных мероприятий недружественные захваты превращались в дружественные, то есть люди, имеющие контрольные пакеты акций, решали реализовать их частично или полностью и получали за это хорошие деньги, а новые акционеры развивали предприятие дальше.

- Так что в штыки, - считает эксперт, - воспринимать предложение поглотителя сразу не надо. Стоит подумать, проанализировать, какие просчеты (чаще всего связанные с несоблюдением требований акционерного законодательства) такой "инвестор" может использовать против руководства, проконсультироваться у нас (в региональном подразделении ФСФР. - Прим. авт.). И надо учиться. В основе всех корпоративных захватов - безграмотность, непрофессионализм в трактовке и подготовке корпоративных документов.