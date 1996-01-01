Амурские корабелы сделают буксир для сахалинских нефтяников

На "Амурском судостроительном заводе" Комсомольска-на-Амуре состоялась закладка нового судна.

Судостроители города должны по контракту до 1 декабря 2005 года изготовить буксир-кантовщика для акционерного общества "Роснефть - Сахалинморнефтегаз". Судно предназначено для работы в прибрежных районах в сложной ледовой обстановке.

По словам генерального директора предприятия-заказчика Рамиля ВАЛИТОВА, работа непростая, но необходимая для скорейшей реализации сахалинских проектов. Проект сотрудничества - не краткосрочный. Вслед за этим буксиром последуют заказы на судна аналогичного типа, водолазный бот ледового класса и другие суда, необходимые нефтяникам. Такое успешное сотрудничество только ускорит поступление в Хабаровский край и Комсомольский район сахалинских нефти и газа.