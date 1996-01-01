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Профсоюзы жаждут крови. Молодой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как отметил председатель крайпрофобъединения Владимир БОНДАРЕНКО, профсоюзы в крае объединяют 60 тыс. человек, из них 35% - это молодежь до 28 лет.

Только ставка на молодежь, по мнению профлидера, поможет организации нарастить мускулы. Дело в том, что пока ряды профсоюзов тают. Их численность становится меньше с каждым годом. Позитив заключается в том, что из новобранцев большая часть - это молодые люди. Они учатся грамотно отстаивать свои права перед работодателями. На них и делается главная ставка. Уже 1 мая на Комсомольской площади в Хабаровске состоится акция "Будущее профсоюзов за молодежью".

На конференции, 200 делегатов которой подвели не очень радостные итоги пятилетней работы, был принят новый Устав Хабаровского краевого объединения профсоюзов. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), реагируя на изменения социально-экономической ситуации и законодательной базы РФ, проводит унификацию уставов территориальных объединений профсоюзов, для чего предлагаются единые нормы и положения уставов краевых, областных объединений профсоюзов. Председателем крайпрофобъединения еще на 5 лет переизбран В. Бондаренко.

Крайпрофобъединение, заявил переизбранный лидер, намерено в рамках социального партнерства продолжать деятельность по увеличению заработной платы, улучшению условий и охраны труда, экологической безопасности. Особая роль будет отводиться мониторингу законодательных актов.

Как подчеркнули делегаты на конференции, профобъединения на местах намерены принять самое активное участие в предстоящих мероприятиях, которые приурочены к юбилейным датам - 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию профсоюзов России и 15-летию образования ФНПР.

Напомним, что весной 1905 года в Хабаровске появился первый стачечный комитет работников почты и телеграфа. С того времени профсоюз всегда был и остается надежной защитой в организациях и предприятиях всех отраслей промышленности. Основные юбилейные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею профсоюзов, пройдут в краевом центре в сентябре-октябре этого года.

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