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Лучший способ повысить зарплату?
Периодически разные сайты в Интернете устраивают опросы на тему: "Как можно добиться повышения зарплаты?". Стандартные ответы (интенсивнее работать, поговорить с шефом напрямую, устроить забастовку и т. д.) в разных опросах занимают разные места по популярности. Но один вариант - уйти на другую работу - неизменно с большим отрывом выходит в лидеры.
При этом далеко не всегда подразумевается реальная передислокация на рынке труда. Шантаж увольнением считается самым действенным способом воздействия на работодателя. Однако применять эту тактику следует с осторожностью...
Для начала не помешает объективно оценить свои силы и подготовить плацдарм для маневров. Понятно, что денег много не бывает и всем хочется идеальных условий, но идти на такой достаточно рискованный шаг разумнее все-таки только в том случае, когда вы действительно уверены, что необходимы данной организации, достойны лучшей доли, а в крайнем случае - всегда сможете найти применение своим талантам в другом месте.
Самый верный способ приобрести подобную уверенность - провести мониторинг рынка. Впрочем, для компетентного человека и уход "в никуда" не страшен. Главное - иметь психологическую готовность "сжечь за собой мосты". А вот откровенно блефовать, пожалуй, не стоит, если, конечно, вы не являете собой живое воплощение Остапа Бендера.
Во-первых, многие начальники достаточно хорошо разбираются в людях и прекрасно чувствуют фальшь. А во-вторых, если добиться желаемого результата не удастся, но вы все равно останетесь на "боевом посту", не сомневайтесь - руководство это "оценит", и дальнейшие перспективы улучшения положения приблизятся к нулю.
В любом случае, профессионалы кадрового рынка настоятельно советуют избегать категорических ультиматумов, тактика распространения слухов более продуктивна. Если компания действительно заинтересована в сохранении специалиста, скорее всего, начальник сам вызовет его к себе для выяснения обстоятельств или же просто предпримет определенные действия с целью удержания ценного работника.
Кроме того, прямых угроз никто не любит, и если руководитель - человек достаточно эмоциональный, он может, что называется, из принципа отпустить даже ключевого для организации работника. Кстати, некоторые топ-менеджеры сознательно придерживаются такой позиции и никогда не пытаются остановить "дезертиров".
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