www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.97 р. 100 JPY: 62.77 р.
EUR: 81.39 р. 10 CNY: 10.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Лучший способ повысить зарплату?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Периодически разные сайты в Интернете устраивают опросы на тему: "Как можно добиться повышения зарплаты?". Стандартные ответы (интенсивнее работать, поговорить с шефом напрямую, устроить забастовку и т. д.) в разных опросах занимают разные места по популярности. Но один вариант - уйти на другую работу - неизменно с большим отрывом выходит в лидеры.

При этом далеко не всегда подразумевается реальная передислокация на рынке труда. Шантаж увольнением считается самым действенным способом воздействия на работодателя. Однако применять эту тактику следует с осторожностью...

Для начала не помешает объективно оценить свои силы и подготовить плацдарм для маневров. Понятно, что денег много не бывает и всем хочется идеальных условий, но идти на такой достаточно рискованный шаг разумнее все-таки только в том случае, когда вы действительно уверены, что необходимы данной организации, достойны лучшей доли, а в крайнем случае - всегда сможете найти применение своим талантам в другом месте.

Самый верный способ приобрести подобную уверенность - провести мониторинг рынка. Впрочем, для компетентного человека и уход "в никуда" не страшен. Главное - иметь психологическую готовность "сжечь за собой мосты". А вот откровенно блефовать, пожалуй, не стоит, если, конечно, вы не являете собой живое воплощение Остапа Бендера.

Во-первых, многие начальники достаточно хорошо разбираются в людях и прекрасно чувствуют фальшь. А во-вторых, если добиться желаемого результата не удастся, но вы все равно останетесь на "боевом посту", не сомневайтесь - руководство это "оценит", и дальнейшие перспективы улучшения положения приблизятся к нулю.

В любом случае, профессионалы кадрового рынка настоятельно советуют избегать категорических ультиматумов, тактика распространения слухов более продуктивна. Если компания действительно заинтересована в сохранении специалиста, скорее всего, начальник сам вызовет его к себе для выяснения обстоятельств или же просто предпримет определенные действия с целью удержания ценного работника.

Кроме того, прямых угроз никто не любит, и если руководитель - человек достаточно эмоциональный, он может, что называется, из принципа отпустить даже ключевого для организации работника. Кстати, некоторые топ-менеджеры сознательно придерживаются такой позиции и никогда не пытаются остановить "дезертиров".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru