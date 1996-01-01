Бизнес с нуля

С 20 мая по 17 июня во Владивостоке стартует любопытный проект "Бизнес-дом". В нем примут участие 50 человек, объединенных общими целью, идеей и задачей: каждый должен за это время создать свой бизнес, причем без вложения в него начального капитала.

Организаторы проекта утверждают, что это возможно. Зачастую развернуться мешает не столько отсутствие денег, сколько наличие стереотипов и психологических блоков. Такие проекты уже успешно реализованы в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве и начнут разворачиваться в ближайшем будущем в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Крыму и Владивостоке.

В течение месяца для участников будут созданы оптимальные условия для создания бизнеса с нуля, а также для развития уже существующего бизнеса. На время участия в проекте они будут обеспечены жильем, питанием, телефоном и компьютером с выходом в Интернет. Для них будут организованы бизнес-тренинги, на которых будут четко поставлены цели для каждого из участников. Ежедневно по вечерам участники этого проекта будут собираться и разбирать свои ошибки, отбирать эффективные способы достижения результата, выслушивая советы действующих предпринимателей.