В помощь предпринимателям

Арсеньевская администрация совместно с типографией и издательством "Спектриз" подготовила и выпустила "Справочник предпринимателя". Сборник издан в рамках реализации программы развития малого предпринимательства в Арсеньеве при поддержке Лицензионной палаты администрации края, Приморского центра сертификации. Тираж издания - 6 тыс. экземпляров.

Это пособие как для начинающих предпринимателей, так и для опытных. Здесь можно найти самую разнообразную информацию. Например, о том как зарегистрировать предприятие, открыть торговую точку, как получить лицензию или сертификат, каков порядок налогообложения и координации действий с проверяющими органами. Есть раздел, посвященный защите прав предпринимателей, в котором содержатся данные об инфрастуктуре поддержки по всему краю, перечислены соответствующие ассоциации, союзы, фонды, некоммерческие общественные организации, консультационные, обучающие центры, выставочно-рекламные организации. Здесь же - сведения о грантодателях, кредитных, финансовых структурах, занимающихся кредитованием малого и среднего бизнеса; лизинговых, страховых компаниях. В справочнике приведены и полезные телефоны - ГНИ, Лицензионной палаты, банков, вневедомственной охраны, фондов медстраха и соцстраха, контролирующих служб. Даны образцы документов, необходимых в работе предпринимателей. Словом, как подчеркнула главный специалист отдела по поддержке предпринимательства и инвестиций арсеньевской горадминистрации Ирина ДЯГИЛЕВА, издание охватывает весь спектр вопросов, связанных с деятельностью бизнесменов.