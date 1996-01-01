ГУМ в рассрочку

Возможно ли сегодня такое: уникальный исторический объект, архитектурный ансамбль общей площадью под 9 тыс. кв. м, расположенный в самом сердце Владивостока, продается не на открытых торгах, а персонально арендатору, не по максимуму аукционной цены, а по той, что определил нанятый оценщик, да еще продается с рассрочкой платежа - и при этом абсолютно все законно? К счастью, да.

Именно потому "к счастью", что данный факт показывает: у нас еще можно добиться справедливости.

Когда в 1995 г. Владивостокский ГУМ подал заявки на приватизацию занимаемых помещений по ул. Светланской, 35 и 45, вряд ли кто предполагал, что процедура "передела собственности" займет долгие 10 лет. Действующее на тот момент законодательство позволяло коллективу магазина выкупить имущество, коим он пользовался изначально. Подобным образом переходили тогда в частные руки газеты, заводы, порты, пароходы и прочее. Однако в КУГИ - Комитете по управлению госимуществом Приморского края - акционерное общество ждал отказ.

Мотивы? Здания ГУМа предложены к отнесению к объектам исторического и культурного наследия федерального уровня, а потому-де не подлежат приватизации. И хотя в общероссийский перечень "памятников" главный городской магазин не попал (что, конечно же, обидно), запрет на продажу сохранялся вплоть до последнего времени.

Весной 2003 г. торговый дом предпринял новую попытку приватизировать помещения ГУМа, направив в КУГИ и краевой Фонд имущества соответствующие проекты договоров купли-продажи. Ответом на очередное "низ-зя!" стало обращение в арбитражный суд с заявлением о понуждении комитета и фонда к совершению сделки. Возможно, решительности добавила информация о том, что оба здания уже включены в прогнозный план приватизации государственного имущества Приморского края на 2004-2005 гг. При таком раскладе акционеры ГУМа потеряли бы эксклюзивное право на выкуп объекта. Впрочем, законность притязаний еще следовало доказать...

Спор разбирала судья Наталья ПЕРЯЗЕВА. Вывод, который она сделала, изучив материалы дела и выслушав аргументы сторон, был однозначен: оснований для отказа истцу в приватизации нет. Решением от 31 мая 2004 г. арбитражный суд обязал Фонд имущества Приморского края заключить с ОАО "Торговый дом Владивостокский ГУМ" требуемые договоры купли-продажи. Причем с оплатой по заранее установленной цене и в рассрочку. Для КУГИ и Фонда это показалось неприемлемым. В вышестоящие судебные инстанции пошли жалобы с требованием отменить "неправильное" решение. По мнению государственных органов, суд необоснованно применил законодательство о приватизации, действующее в 1995 г., тогда как нужно руководствоваться ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 г. Согласно его нормам предприятие может выкупить только те объекты недвижимости, которое сданы ему в аренду по договорам с правом выкупа. В случае же с Владивостокским ГУМом это не предусматривалось.

Кроме того, ответчики считали, что оценка спорных зданий проведена с нарушением закона "Об оценочной деятельности в РФ". Недопустима-де и оплата имущества в рассрочку. За 10 последующих месяцев "дело о приватизации ГУМа" побывало в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях - то есть практически на всех этажах судебной власти России. Везде доводы приморских стражей госсобственности были признаны несостоятельными.

10 марта 2005 г. свое заключительное слово сказала коллегия Высшего арбитражного суда: оснований для изменения или отмены вступивших в законную силу судебных актов нет! Это значит, что больше ничто не мешает акционерному обществу "Торговый дом Владивостокский ГУМ" вступить в права собственника. И точно, уже 5 апреля с подачи судебного пристава-исполнителя краевой Фонд имущества заключает с ОАО два договора купли-продажи, согласно которым в частное владение ГУМа переходят помещения по ул. Светланской, 35 и 45 общей площадью 8 991,5 кв. метров. По условиям сделки покупатель должен заплатить назначенную сумму - 62,8 млн руб. - по частям в течение одного года. Торговый дом также взял на себя обязательство сохранять оба здания как недвижимые памятники истории и культуры Приморского края.

Все? Увы, на этом "приватизационная история" не кончается. 7 апреля в Приморский арбитражный суд поступили исковые заявления Комитета по управлению госимуществом с требованием признать договоры купли-продажи от 5 апреля недействительными. Как полагает КУГИ, условие сделки по цене продажи не соответствует нормам действующего законодательства. В том смысле, что оценка стоимости зданий ГУМа, проведенная год назад ООО "Индустрия-Сервис", потеряла свое значение, устарела и нуждается в пересмотре. По ходатайству истца судом приняты обеспечительные меры, включающие в себя запрет на государственную регистрацию перехода прав собственности и на совершение каких-либо сделок со спорным имуществом.

21 апреля состоялось предварительное судебное заседание, в ходе которого Комитет подтвердил свою позицию, сообщив попутно, что уже имеется новый договор с компанией "Индустрия-Сервис" по определению сегодняшней стоимости зданий ГУМа. Вот эта оценка, уверен КУГИ, и должна лечь в основу приватизационной сделки. Что любопытно, один из ответчиков - краевой Фонд имущества - с доводами истца полностью согласился. Чего не скажешь о другом - Владивостокском ГУМе.

По мнению торгового предприятия, стороны должны исполнить уже вступившие в силу судебные акты, которые узаконили сумму выкупа. Не вина компании, что процесс подписания договоров слишком затянулся. И без того коллектив понесет огромные затраты, учитывая, что за 10 лет, которые КУГИ незаконно уклонялся от рассмотрения заявок ОАО на приватизацию, стоимость имущества выросла в 18 раз: с 3,4 млн руб. до почти 63 млн руб.

Кто же прав? Ответ на этот вопрос мы, скорее всего, узнаем в конце мая, когда арбитражный суд приступит к рассмотрению дела по существу.