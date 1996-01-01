Мы работаем в Приморье и для Приморья

Сегодня в Приморье, как и в России в целом, идет процесс становления предпринимательства, стимулируемый экономическим ростом. Появился целый класс мелких и средних компаний, обладающих ценными специалистами, идеями, инновациями, бизнес-планами - в общем, всем, что необходимо для постановки успешного бизнеса, но не имеющих достаточного количества свободных денежных средств. Некогда трудно решаемые инвестиционные проблемы предприятий сегодня все чаще берутся решать лизинговые компании.

Лизинг в России, как общедоступный инвестиционный механизм, существует около десяти лет. И почти на протяжении всего этого периода времени лизинговая компания "Яков Семенов" предоставляет свои услуги приморским предприятиям, способствуя развитию их бизнеса и делая свой вклад в экономическое становление нашего региона. Значимые вехи в течение деятельности любой компании являются отличным моментом, чтобы оглянуться на прошедшие годы и скорректировать планы на будущее. Об этом "ЗР" рассказал директор компании "Яков Семенов" Алексей БАЛЯБА.

- Алексей Геннадьевич, в апреле этого года компании исполняется 10 лет. Как вы оцениваете успехи вашей компании?

- Десять лет солидный возраст для отечественной лизинговой компании. Созданная в апреле 1995 г. компания "Яков Семенов" изначально задумывалась как региональная компания, работающая в Приморье и для Приморья. С момента создания компания уже успела пережить периоды введения и отмены лицензирования лизинговой деятельности, финансовый кризис 1998 г. Свой юбилей компания встречает ростом всех ключевых показателей: прибыли, инвестиций. Только за прошедший год очищенный от косвенных налогов показатель стоимости действующих договоров лизинга составил $ 13,4 млн.

За прошедшие годы компанией накоплен значительный опыт, появились традиции цивилизованного ведения бизнеса, сформировался главный актив компании - команда профессионалов, имеющих многолетний практический опыт в области лизингового бизнеса. Опыт нашей деятельности из года в год показывает, что мы можем гарантировать клиентам высокий уровень обслуживания, четкие стандарты взаимодействия и длительное взаимовыгодное сотрудничество.

Сегодня компания является членом Российской ассоциации лизинговых компаний "Рослизинг", что позволяет ей в рамках ассоциации активно обмениваться опытом с другими компаниями, быть в курсе самых последних тенденций рынка и принимать непосредственное участие в работе по совершенствованию российского законодательства. Из года в год компания входит в составляемый агентством "РА Эксперт" рейтинг TOP 100 лизинговых компаний России. За 10 лет имя компании "Яков Семенов" превратилось в легко узнаваемый и известный для дальневосточного рынка лизинга бренд, который не оставляет равнодушными людей, знакомящихся с деятельностью нашей компании.

- Интересно само название компании: "Яков Семенов". Почему она так называется?

- Компания "Яков Семенов" названа в честь купца и первого старосты поста Владивосток Якова Лазаревича СЕМЕНОВА, который был первым гражданским лицом, получившим землю на территории военного поста Владивосток в 1862 г. Имя выбрано как дань уважения к трудам этого исторического деятеля и призвано подчеркнуть ориентиры и ценности компании: лучшие традиции отечественного предпринимательства.

- Компания позиционируется на рынке как сервисная лизинговая компания банка "Приморье". В чем специфика лизинговых компаний, аффилированных с банками?

- Официально рынок лизинга в России существует примерно десять лет. За этот небольшой срок сделано немало. Сегодня в России работает около двух сотен рыночно-ориентированных лизинговых компаний. Доля лизинга в общем объеме инвестиций в стране приближается к отметке 5%. В России первые лизинговые компании были созданы в 90-х коммерческими банками и финансово-промышленными группами для финансирования инвестиционных проектов своих клиентов и партнеров. Первоначально лизинговые компании в России привлекали кредитные средства у материнских банков под каждый конкретный проект. Т.е. много лет лизинг в России рассматривался как "способ финансирования инвестиционных проектов с использованием механизма аренды для извлечения налоговых и иных выгод". В этом была специфика компаний, созданных банками. С развитием рынка появляются новые требования. Конкуренция стимулирует компании вносить изменения в свои бизнес-процессы. Сегодня аффилированные с банками лизинговые компании, если они ориентированы на рынок, не имеют существенных отличий от других лизинговых компаний. Если говорить о специфике ЗАО "Яков Семенов", в число акционеров которой входит ОАО АКБ "Приморье", то она будет определяться в первую очередь такими параметрами условий сотрудничества, как: количество и содержание лизинговых программ, регион, на который распространяется активность компании, сроки лизинга, ставки.

- Существуют компании, специализирующиеся на лизинге отдельных видов оборудования. В чем заключается отраслевая политика вашей компании?

- Компания "Яков Семенов" является универсальной лизинговой компанией. Структура портфеля компании по видам имущества для передачи в лизинг, прежде всего, обуславливается отраслевой спецификой деятельности клиентов. Портфель компании можно считать сбалансированным. На ликвидные виды имущества: легковой и грузовой автотранспорт, пассажирские автобусы и микроавтобусы, оборудование пищевой и торговой промышленности, строительную технику приходится до 46% всех инвестиций компании. Почти половина оборудования и техники, включая оборудование портов, банковское оборудование, дорожно-строительную технику, приобретена для предприятий края, имеющих стабильный бизнес, деловую репутацию и безупречную платежную дисциплину.

- На какой уровень бизнеса (крупный, средний, мелкий) ориентированы сегодня российские лизинговые компании, в том числе на Дальнем Востоке?

- На рынке лизинга можно выделить сегменты, на которые ориентируются компании. В России сегодня действуют компании, способные удовлетворить (хотя бы частично) спрос предприятий на лизинговое финансирование отечественного бизнеса любого размера, в том числе и крупного. Все крупные российские инвесторы сосредоточены в Москве и европейской части страны. Отсюда можно заключить, что на территории Дальнего Востока действуют лизинговые компании, ориентированные, прежде всего, на средний и малый бизнес. Не является исключением из этого "правила" и компания "Яков Семенов". Сегодня мы готовы рассматривать проекты порядка $ 1 млн. Это уровень инвестиционных проектов среднего бизнеса.

- Ваша оценка состояния современного рынка лизинговых услуг в России, в том числе на Дальнем Востоке?

- Мы живем в эпоху так называемой экономики переходного периода. Состояние всех отечественных рынков так или иначе соответствует состоянию экономики, они по большей части переходные. Не является исключением и финансовый рынок. Из года в год меняется законодательство, меняются стандарты бухгалтерского учета, методы и технологии управления. Рынок лизинговых услуг сегодня - это рынок становления. Российский рынок лизинга из года в год растет. Растет и рынок лизинговых услуг Приморского края. Причем прирост исчисляется десятками и сотнями процентов ежегодно. Причина такого развития событий одна - в России много неосвоенных рынков и ниш, которые постепенно занимаются нашими потенциальными клиентами. Растет и качественно изменяется экономика, растет реальный спрос на инвестиции, растут возможности инвесторов.

- Каково соотношение текущего спроса - предложения? Ощущаете ли вы рост конкуренции на этом рынке, или он еще достаточно емкий и места хватает для всех? Сколько лет может сохраняться такое положение?

- Спрос на деньги есть всегда. Значит, спрос на инвестиции необходимо четко разграничить на количественный и качественный. Качественный спрос существует со стороны успешных прибыльных предприятий, управляемых опытными менеджерами. Необходимо понимать, что люди, которые умеют зарабатывать, а не получать деньги, всегда имеют возможность привлекать в свое управление большее их количество, чтобы грамотно ими распорядиться. Реализуется инвестиционный проект, инвестор и его клиент получает прибыль, регион - новые рабочие места, технологии и дополнительные поступления в бюджет. Это экономический закон. Поэтому вместе с ростом экономики и совершенствованием управления на отечественных предприятиях лизинговые компании будут получать стабильный рост рынка сбыта своих услуг и инвестиций.

Что касается конкуренции, то уже появляется класс клиентов, которые могут выбирать лизингодателя. Лизинговые компании предлагают таким клиентам взять оборудование в лизинг именно у них, подстраиваются под клиента. Т.е. уже не клиент ищет деньги, а деньги сами ищут его. Поэтому на рынке наблюдается некоторая борьба за самых надежных клиентов. Но в то же время, работы пока хватает всем лизинговым компаниям. Пока экономика будет расти, лизинговые компании будут обеспечены работой. Это естественный процесс.

- В заключение, ваши прогнозы развития лизинга в Приморье.

- Нельзя говорить о перспективах экономического развития дальневосточных территорий России, не вспомнив о геополитике. С определенностью можно утверждать, что в ближайшие десять, двадцать, тридцать лет Россия обязана активно осваивать Дальний Восток. Рынок лизинговых услуг в Приморье и на Дальнем Востоке России будет развиваться, если будет развиваться экономика, ведь спрос на инвестиции возникает в периоды ожиданий производителями расширения рынков сбыта своей продукции.

Помимо спроса со стороны малого бизнеса есть еще несколько немаловажных факторов, обуславливающих рост спроса на лизинг. Во-первых, высокий уровень износа основных фондов предприятий. Этот фактор еще долгое время будет создавать спрос на лизинг. Во-вторых, по данным опросов "Российского экономического барометра", на нехватку финансовых ресурсов, которые можно использовать для финансирования инвестиций в основной капитал, указывает 80% предприятий. И, в-третьих, налоговые преимущества лизинга, значение которых увеличивается параллельно с общим сокращением перечня налоговых льгот. В этой связи дальнейшие перспективы роста рынка самые благоприятные.

Уважаемые дамы и господа! Если у вас возникли вопросы, касающиеся получения лизингового финансирования в компании "Яков Семенов", вы можете задать их специалисту по телефону/факсу: (4232) 49-16-32, по электронной почте: leasing@primbank.ru или при личной встрече в офисе компании по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, оф. 508 Приглашаем вас посетить наш сайт в сети Интернет: www.primbank.ru/leasing