Владморторгпорт продал долю в ВСРЗ

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) продал принадлежавшие ему 20,05% акций ОАО "Владивостокский судоремонтный завод" (ВСРЗ) "Транспортной инвестиционной компании" ("Трансинком").

"Мы видели, как складываются там дела. А так как у нас не было даже блокирующего пакета, при первой же возможности решили продать принадлежащие нам акции. Мы считаем, что так будет лучше и для порта, и для завода", - сказал "ЗР" генеральный директор ОАО "ВМТП" Михаил РОБКАНОВ.

По сведениям "ЗР", ЗАО "Трансинком" близко к менеджменту ВСРЗ, который уже контролирует через ЗАО "СГБ "Хран" более 56% акций судоремонтного завода.

В то же время ОАО "ВМТП" увеличило свою долю в ЗАО "Портовый флот" с 17,27% до 62,73%.