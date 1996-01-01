Грядет распродажа акций приморских портов

Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект распоряжения о внесении технических изменений и дополнений в программу приватизации на 2005 г.

Эти изменения предусматривают включение в программу приватизации на 2005 г. ряда АО, продажа которых не состоялась в прошлом году, а также ряда ФГУПов, которые не были акционированы. Проект распоряжения был подготовлен и внесен в МЭРТ Росимуществом.

В проекте распоряжения в перечне госпакетов акций, приватизация которых переносится на 2005 г., в частности, присутствуют 20% акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт", 19,8% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство", 13,3% ОАО "Торговый порт Посьет" и 20% ОАО "Восточный порт".