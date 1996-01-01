"Аскольд" ждут перемены

Процесс по смене собственников арсеньевского машиностроительного завода "Аскольд", начавшийся с середины прошлого года, близок к завершению. Уже есть два новых крупных акционера, скоро появится и третий.

Накануне собрания акционеров ОАО "Аскольд", где будут официально озвучены имена новых собственников, "ЗР" удалось получить эксклюзивное интервью у представителя одного из них - генерального директора ООО "Тритмэнт" Константина ШУМИЛИНА.

- Константин Иванович, представьте новых собственников - кто они?

- Санкт-петербургское ООО "Тритмэнт" и генеральный директор ОАО "Аскольд" Павел БОГДАНОВСКИЙ и стоящая за ним группа приморских компаний уже вступили в права собственников, о чем будет заявлено на собрании акционеров предприятия, а вот московский партнер - ЗАО "Спецкомплектресурс" несколько задержался с оформлением сделки по приобретению акций завода. "Спецкомплектресурс" занимается поставками продукции для военного судостроения. Наша же компания - ООО "Тритмэнт" - уже включена в реестр акционеров. В целом трем новым собственникам принадлежит более 50% акций завода. Это позволяет принимать согласованные решения относительно дальнейшей судьбы предприятия.

Что касается характера деятельности нашей компании, то она создана на базе Выборгского судостроительного завода, это довольно крупная судостроительная верфь на северо-западе страны, почти на границе с Финляндией. На рынке судостроения мы присутствуем давно - около 13 лет, наша фирма - крупнейший поставщик оборудования для судостроительной промышленности, в основном судовой арматуры.

- Какова сегодня ситуация на "Аскольде"? Говорят, профком не согласен с решением краевого суда о восстановлении в должности гендиректора Павла Богдановского и намерен жаловаться в Верховный суд и краевую прокуратуру?

- Обстановка на заводе сложная, люди озлоблены, есть задержка по зарплате - 5 млн руб. Администрация завода полагает, что уже в мае долги будут в основном погашены. Да, президиум краевого суда отменил решение городского суда о дисквалификации гендиректора "Аскольда", отстранении его от должности сроком на год. Суд учел, что руководство завода принимает меры к погашению задолженности по зарплате, что она сформировалась еще при предыдущем директоре. С приходом нового руководства долги по зарплате только уменьшались. С начала этого года на зарплату (и на текущую, и на выплату задолженности) направлено 10,7 млн руб. Средняя зарплата выросла до 4,6 тыс. руб. Конечно, уровень ее все еще низок, но для роста и решения других проблем завода нужен качественный рывок по увеличению объемов производства, выпуска продукции. По сравнению с советскими временами объемы производства упали раз в 20. Мы будем решать этот вопрос. Я думаю, что профком своими действиями вносит деморализующий фактор в работу предприятия. Вероятно, за этим всем стоят чьи-то политические амбиции, стремление захватить власть над заводом. Вполне возможно, что это чей-то заказ.

- Каковы планы новых акционеров в отношении "Аскольда"?

- Нас как россиян беспокоит проблема вытеснения российского производителя со всех рынков. Процесс затронул и судостроение. Для государства это может иметь самые неприятные последствия. Правда, отечественное судостроение позиций пока не сдает, россиян больше выталкивают с рынка производства товаров народного потребления, товаров массового спроса. Но импорт начинает проникать и в судостроительную отрасль. Российские судостроительные заводы при постройке российских судов все чаще используют импортное оборудование - насосы, дизеля, дизель-генераторы, навигационное оборудование. Единственное оборудование, которое мы все еще реализуем не только на отечественном рынке, но и продаем в страны Балтии, это российская судовая арматура. Нам нельзя сдать позиции на этом рынке! Ведь процесс будет необратимым. Если пустить сюда европейских, турецких и, не дай бог, китайских производителей, наши судостроители перестроят свои технологии под зарубежные стандарты. И отечественным производителям судового оборудования тогда не позавидуешь. Наша главная цель - поддержать российское арматуростроение, ведь наш бизнес основан на поставках судового оборудования. В наших интересах сделать "Аскольд" сильным, конкурентоспособным, успешным предприятием.

Уже в этом году ставится задача в 1,5 раза увеличить объемы выпуска продукции, использовать мощности завода по максимуму. Сегодня они недогружены, отсюда все беды. Предприятие несет основные потери на больших накладных расходах, не покрываемых выполнением нынешней производственной программы. А возможности для роста производства есть.

У "Аскольда" - прекрасный технический потенциал. Мы планируем увеличить рост выпуска продукции, расширить ее номенклатуру, увеличить сбыт. Мы достаточно опытные оптовики и надеемся, что нам это удастся. Как только решим эти проблемы, решатся и другие, включая зарплату.