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Владимир Сайбель устоял
Акционеры ОАО "Владивосток Авиа" на внеочередном собрании 20 апреля проголосовали против досрочного прекращения полномочий генерального директора авиакомпании Владимира САЙБЕЛЯ, возглавляющего АО с момент его акционирования в 1994 г. Однако уже в ближайшее время ситуация может измениться - государство намерено инициировать комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности авиакомпании за несколько последних лет.
Инициаторами внеочередного собрания выступили миноритарные акционеры ООО "Ферган" и ООО "Аргонавты ВЛБ", летом 2004 года консолидировавшие 14,45% акций авиакомпании (пакет находится в номинальном держании в Финансово-Промышленном банке).
Досье51% акций ОАО "Владивосток Авиа" принадлежат государству. 24,67% распылены между физическими лицами (Владимир Сайбель владеет 1,2156%). 7,23% принадлежат ООО "Аэро-Груз" и контролируются менеджментом авиакомпании. 14,45% акций принадлежат ООО "Ферган" и ООО "Аргонавты ВЛБ" и находятся в управлении ОАО "Группы Альянс".
Решением совета директоров авиакомпании в повестку дня были внесены всего два вопроса - о досрочном прекращении полномочий гендиректора и об избрании нового гендиректора ОАО. На место преемника Владимира Сайбеля миноритарии предложили кандидатуру директора Приморского агентства авиационных сообщений Александра БЫЧКОВА.
Согласно предварительным данным, в собрании приняло участие более 80% акционеров. За досрочное прекращение полномочий Владимира Сайбеля подано 0,22% голосов, против - 97,96%. По второму вопросу - об избрании гендиректором авиакомпании Александра Бычкова - голоса распределись следующим образом: за - 0,19%, против - 98,4%. Еще 0,08% воздержались и в первом, и во втором случае.
"Это закономерный итог. Акционеры доверяют профессионализму Владимира Александровича", - считает начальник отдела по связям с общественностью "Владивосток Авиа" Александр АЛЕКСЕЕВ.
В пресс-службе "Группы Альянс" заявили, что миноритарные акционеры удовлетворены итогами собрания. "Показателен сам факт предложения смены генерального директора. Ряд акционеров считает, что нынешний менеджмент компании не готов обеспечить должную прозрачность бизнеса. Подтверждением тому - позиция государства, по предложению которого в ближайшее время будет инициирована комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности авиакомпании за несколько последних лет".
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