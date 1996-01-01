Лесные войны по-приморски

С начала 90-х в лесных районах Приморья выросло целое поколение, для которого единственным источником дохода были самовольные порубки, распил и продажа леса за рубеж.

Размеры этих доходов по сей день настолько привлекательны, что редкое должностное лицо способно устоять перед искушением принять взятку, а на это лесорасхитители не скупятся. В итоге на борьбу с незаконными порубками, в своих, конечно, интересах, встал бизнес, связанный с лесной отраслью. Результат поразил даже правоохранительные органы. Однако есть опасения, что предпринимателям начнут мешать охранять приморский лесофонд.

Ситуация "HELP"

Незаконной заготовкой древесины, а также продажей и легализацией прибыли в подавляющем большинстве занимаются организованные преступные группы. Контролирующие органы - им не помеха. Браконьеры настолько привыкли давать взятки, что практически полностью уверены в их спасительном действии. Как говорят расхитители леса, размер "мзды" зависит от статуса должностного лица и объемов наворованного. Например, сотрудник УВД края, стоил некоторым $ 10 тыс.

Так левая древесина доходит, минуя посты ГИБДД, до площадок таможенного оформления, проходит таможню и уходит за рубеж, в Китай. По нынешнему законодательству таможенники не вправе проверять происхождение леса, достаточно пакета документов на древесину. Эту проблему лесозаготовители также научились решать - часть бумаг покупается, часть подделывается. Если через таможню отправлять не кругляк, а распиленный лес, то на него требуется минимальный пакет документов. Этой лазейкой в законодательстве пользуются часто: достаточно спилить по чуть-чуть с двух сторон вдоль бревна, и деловой лес превращается в пиломатериал. А распиловкой незаконно заготовленной древесины в крае занимаются более 100 пилорам.

Как признался один из лесоэкспортеров, "лес воруют и законные арендаторы, весь вопрос - в объемах".

Досье За 2004 г. на предприятиях лесозаготовительного и лесоперерабатывающего комплекса сотрудниками УВД Приморского края осуществлено 2548 проверок, по результатам которых 687 юридических и физических лиц привлечены к административной ответственности. Выявлено 234 незаконных места заготовки древесины.

Бизнес на постах

В результате подобной деятельности государство несет экономические и экологические потери. Особенно болезненно это переживает легальный бизнес, связанный с лесной отраслью. Браконьеры демпингуют, что отражается на доходах законных арендаторов. Не дождавшись, пока госструктуры истребят теневых участников рынка, бизнес сам решил включиться в борьбу с ними.

Два года назад в Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров (ПАЛЭКС) при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF) был создан лесной отдел. Его сотрудники в качестве внештатных инспекторов ГИБДД, согласно распоряжению начальника УВД Приморского края, принимали участие в рейдовых проверках по пресечению незаконных порубок. В результате по материалам проверок за достаточно короткий срок от занимаемых должностей отстранили ряд сотрудников лесхозов, из них 3 директора.

В апреле 2004 г. ПАЛЭКС создал охранное агентство "Кедр", которое кроме своих участков вынуждено вести охрану сопредельных территорий. "С мая 2004 г. мы проводим постоянные проверки на территории Красноармейского, Дальнереченского и Пожарского районов, - рассказывает начальник лесного отдела ПАЛЭКС Анатолий КАБАНЕЦ. - Весь год при поддержке руководства УВД, природоохранной прокуратуры, совместно с сотрудниками "Кедра" и WWF мы работали непосредственно в лесу".

Досье В 2004 г. по законченным уголовным делам ущерб составил 188,5 млн руб. В 2003 г. - 80,4 млн руб. Ущерб возмещен в 2004 г. на сумму 95 млн руб., в 2003 г. - на 47,3 млн руб.

Выход есть

Однако, как полагают в ПАЛЭКС, решение есть. "Нужно создать посты на путях, по которым вывозят древесину из леса, - утверждает Анатолий Кабанец. - Других дорог нет. Незаконно заготовленный лес незамеченным не останется, т.к. в любом случае пойдет через пост. Необходимо создать единую базу данных о количестве древесины, назначенной к рубке, а также переработанной и отправленной за рубеж. Теперь на основании информации в базе данных по выписанным лесорубочным билетам можно проверять провозимый через посты лес. Все, что вырублено сверх лимита, будет сразу отражаться в компьютере. Необходимо и техническое оснащение постов. Эти расходы согласны взять на себя гражданские структуры, WWF, например".

Почему этого не сделали раньше?

"Проблема в том, - с уверенностью заявляет Анатолий Гаврилович, - что это по большому счету, кроме руководства краевого УВД, никому не нужно. Я столько раз пытался договориться о совместной работе с ОРЧ-2 (лесной отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД), но положительной реакции не добился. Кроме того, в ОРЧ-2 нет грамотных специалистов лесного хозяйства, которые для начала смогли бы понять задачи и проблемы лесного комплекса".

Результаты

Результаты проведенной в Красноармейском районе работы стали заметными уже сейчас. Вот что рассказал инспектор из УВД края Алексей БУДКИН: "Когда мы совместно с сотрудниками ПАЛЭКС и внештатными инспекторами ГИБДД работали в лесу в последний раз, мы даже несколько растерялись, когда поняли, что самовольно лес практически никто не валит и пилорамы -пусты. А сваленный лес, если где и лежит, то его никто не вывозит, потому что пути перекрыты. А ведь всего год назад мы задерживали до 17 машин за ночь. Скажу откровенно - такого результата мы сами не ожидали".

А УБЭП - против

Однако такой результат не совсем удовлетворяет лесной отдел УБЭП. Как сказал исполняющий обязанности начальника отдела Владимир СЛЕПЕНЧУК, "такой повышенный интерес гражданских структур только к одному району края вызывает подозрение". На что Анатолий Кабанец ответил: "Я, действительно, крайне заинтересован и не только в Красноармейском, но и во всех районах Приморья. До тех пор, пока законным арендаторам будут мешать работать, я буду проявлять особый интерес к самовольным порубкам".