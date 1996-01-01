www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.85 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 75.81 р. 10 CNY: 96.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Госдума смягчила налог на прибыль

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Техническая правка Налогового кодекса обернулась множеством приятных сюрпризов для бизнеса. Сэкономить на налоге на прибыль смогут те, кто закупает или арендует оборудование, инвестирует в научные разработки или ведет операции с ценными бумагами. Поправки позволят оставить в распоряжении предприятий около 100 млрд руб. только в 2006 г., пишут "Ведомости".

В минувшую пятницу Госдума приняла во втором чтении поправки в главу Налогового кодекса о налоге на прибыль. Подготовленный Минфином законопроект был принят в первом чтении почти год назад практически без обсуждений. Ко второму чтению депутаты внесли около 250 собственных поправок, которые радикально изменили документ в пользу бизнеса.

Депутаты опередили правительство, которое только собирается порадовать компании "инвестиционной премией". Уже с 2006 г. покупка основных средств будет не так накладна инвесторам -10% стоимости купленного здания или оборудования можно будет сразу же списать на расходы. С нового года амортизация станет доступна и арендаторам: они смогут амортизировать стоимость ремонта или модернизации, которые нельзя "отделить" от арендуемого объекта. Увеличена и сумма убытков, которые можно переносить на будущее: компании смогут списывать на убытки прошлых лет до половины прибыли, а не 30%, как сейчас, а с 1 января 2007 г. - всю прибыль. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) можно будет полностью относить на себестоимость, даже если исследования не принесли результата. Сейчас можно списывать до 70% расходов и в течение 3-5 лет.

Все эти меры Минэкономразвития и Минфин два месяца назад предлагали правительству как альтернативу снижению с 18% до 13% налога на добавленную стоимость (НДС). Принятые поправки позволят бизнесменам сэкономить около 100 млрд руб. только в 2006 г.

До сих пор в законе не было ясности, что считать днем совершения сделки с ценными бумагами и, соответственно, когда определять размер налога. Налоговики предпочитали дождаться дня регистрации ценной бумаги новым владельцем - нередко за это время ее стоимость вырастала, и налог получался больше. Теперь в НК будет записано, что если сделка совершена на бирже, то датой совершения сделки признается дата покупки ценной бумаги. Вне биржи датой совершения сделки будет считаться дата подписания договора.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru