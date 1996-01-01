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Госдума смягчила налог на прибыль
Техническая правка Налогового кодекса обернулась множеством приятных сюрпризов для бизнеса. Сэкономить на налоге на прибыль смогут те, кто закупает или арендует оборудование, инвестирует в научные разработки или ведет операции с ценными бумагами. Поправки позволят оставить в распоряжении предприятий около 100 млрд руб. только в 2006 г., пишут "Ведомости".
В минувшую пятницу Госдума приняла во втором чтении поправки в главу Налогового кодекса о налоге на прибыль. Подготовленный Минфином законопроект был принят в первом чтении почти год назад практически без обсуждений. Ко второму чтению депутаты внесли около 250 собственных поправок, которые радикально изменили документ в пользу бизнеса.
Депутаты опередили правительство, которое только собирается порадовать компании "инвестиционной премией". Уже с 2006 г. покупка основных средств будет не так накладна инвесторам -10% стоимости купленного здания или оборудования можно будет сразу же списать на расходы. С нового года амортизация станет доступна и арендаторам: они смогут амортизировать стоимость ремонта или модернизации, которые нельзя "отделить" от арендуемого объекта. Увеличена и сумма убытков, которые можно переносить на будущее: компании смогут списывать на убытки прошлых лет до половины прибыли, а не 30%, как сейчас, а с 1 января 2007 г. - всю прибыль. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) можно будет полностью относить на себестоимость, даже если исследования не принесли результата. Сейчас можно списывать до 70% расходов и в течение 3-5 лет.
Все эти меры Минэкономразвития и Минфин два месяца назад предлагали правительству как альтернативу снижению с 18% до 13% налога на добавленную стоимость (НДС). Принятые поправки позволят бизнесменам сэкономить около 100 млрд руб. только в 2006 г.
До сих пор в законе не было ясности, что считать днем совершения сделки с ценными бумагами и, соответственно, когда определять размер налога. Налоговики предпочитали дождаться дня регистрации ценной бумаги новым владельцем - нередко за это время ее стоимость вырастала, и налог получался больше. Теперь в НК будет записано, что если сделка совершена на бирже, то датой совершения сделки признается дата покупки ценной бумаги. Вне биржи датой совершения сделки будет считаться дата подписания договора.
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