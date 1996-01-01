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Морской флот под защитой
3 июня во Владивостоке пройдет расширенное заседание Морской коллегии при Правительстве РФ. Предполагается, что председательствовать на нем будет Председатель Правительства РФ, председатель Морской коллегии при Правительстве России Михаил ФРАДКОВ.
На коллегии будут заслушаны доклады о состоянии и перспективах развития рыболовства, о приоритетных направлениях развития рыбопромыслового флота, о состоянии и совершенствовании государственного контроля использования водных биоресурсов. Докладчиками выступят первые руководители министерств и ведомств, входящие в Морскую коллегию. В их числе - министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ, руководители Федерального агентства по рыболовству Станислав ИЛЬЯСОВ и Федерального агентства по промышленности Борис АЛЕШИН, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.
Подготовка к столь значимому для Дальневосточного региона событию идет полным ходом. Корреспондент "ЗР" встретился с членом Морской коллегии, Депутатом Государственной думы от Приморского края Виктором КЛЮСОМ.
- Виктор Александрович, можно на самом деле ожидать, что Правительство РФ основательно берется за решение проблем важнейшей дальневосточной отрасли и ее ждут долгожданные перемены?
- Это будет первое заседание коллегии во Владивостоке. Думаю, что здесь, на месте, оно будет очень предметным и содержательным и нам удастся решить многие вопросы. Развитие рыбной отрасли в последние годы тормозилось отсутствием Закона "О рыболовстве" Сегодня он принят, изменены правила распределения биоресурсов. То есть появилась хорошая база для эффективного ведения рыбного бизнеса. Какой должна быть государственная поддержка отрасли, и предстоит обсудить на коллегии во Владивостоке.
Нужно отметить, что в последние месяцы правительство достаточно энергично реагирует на острые вопросы состояния российского флота. Пример тому - в начале апреля на заседании правительства была одобрена концепция закона о так называемом втором международном реестре. Уже есть проект изменения ряда законодательных актов, касающихся создания этого долгожданного документа. Перед этим была проделана большая подготовительная работа, и мы очень долго не могли добиться значимых результатов. В начале апреля я обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Фрадкову с докладом о невыполнении решений по укреплению российского флота, принятых на парламентских слушаниях прошлой осенью. По поручению председателя правительства во все заинтересованные организации и ведомства были разосланы принятые на парламентских слушаниях рекомендации с просьбой в кратчайшие сроки подготовить аналитические материалы на эту тему. И уже через неделю нами были получены впечатляющие результаты.
- Нельзя ли немного подробнее о сути этих рекомендаций: какие проблемы они затрагивают?
- Рекомендации парламентских слушаний касаются как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. В частности, Правительству РФ предложено ускорить внесение на рассмотрение Государственной думой проектов законов, касающихся создания Российского международного реестра судов, Закона "О морских портах РФ" и ряда нормативных правовых актов, реализующих Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Также рекомендуется оставить в силе положение ФЗ "Об организации страхового дела", позволявшего российским судовладельцам страховать риски в зарубежных клубах, не обойден и вопрос о высшем и послевузовском образовании в части морских профессий.
- Какие меры, из перечисленных в рекомендациях, по вашему мнению, необходимо осуществить в первую очередь?
- Я считаю, что уже сейчас крайне необходимо создать все условия для получения российскими судоходными компаниями приоритетного права на перевозки национальных внешнеторговых грузов. Нужно обратить внимание на соглашения о разделе продукции, что-бы в самом ближайшем будущем на их основе можно было сформировать стабильную грузовую базу для отечественного флота. Для привлечения отечественных инвесторов к развитию инфраструктуры водного транспорта надо на местах содействовать реализации Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России". Все эти меры подразумевают развитие флота и его обеспечения судами, предназначенными для перевозок контейнерных и специализированных грузов. Развитие этих перспективных направлений позволит закрепить позиции российского флота на международном рынке, и поэтому Морская коллегия при Правительстве РФ ставит решение этих вопросов под особый контроль.
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