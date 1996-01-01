"Синергия" станет собственником

ОАО "Синергия" достигла договоренности о приобретении 36,36% акций ОАО "Мясокомбинат Находкинский" (Приморский край), принадлежащих Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), и 36,82% акций ОАО "Молочный завод "Уссурийский" (Приморский край), принадлежащих ЕБРР и венчурной компании "Nif Ventures Co, Ltd", сообщили "ЗР" в пресс-службе компании.

Инвестиции ЕБРР в предприятия, входящие в группу компаний "Синергия", проведенные через инвестиционный венчурный фонд "Дайва" (один из 11 региональных фондов ЕБРР в России, работал с предприятиями Дальнего Востока и Восточной Сибири), составили в общей сложности $ 2,1 млн, из которых $ 600 тыс. были привлечены в виде кредитов и $ 1,5 млн вошли в уставный капитал ОАО "Находкинский мясокомбинат" и ОАО "Молочный завод "Уссурийский". Фонд выходит из проектов в связи с завершением своей инвестиционной программы.

"Совместный проект ЕБРР и группы компаний "Синергия" принес обоюдную выгоду для участвовавших в нем партнеров. ЕББР приумножил инвестированные средства, а "Синергия", благодаря финансовой поддержке банка, включила в структуру холдинга новые бизнес-единицы и усилила свои позиции в пищевой отрасли", - заявил председатель правления ОАО "Синергия" Александр МЕЧЕТИН.