"КамАЗавто" возит в Китай лес, а обратно - ширпотреб

Хабаровская компания "КамАЗавто", образованная два года назад, уверенно заняла свою нишу на рынке международных автоперевозок в Приамурье.

Как сообщила "ЗР" гендиректор Светлана ЛОШКАРЕВА, в 2004 году 124 автомобиля перевезли в Китай более 650 тыс. тонн грузов.

С 2003 года таможенный перевозчик ООО "КамАЗавто", которое было образовано на базе транспортного цеха "Хабаровского Восточно-регионального автоцентра "КамАЗ", перевозит грузы в города Суйфэньхэ, Дунин, Жаохэ. В основном везут лесопродукцию, в Россию - дешевый китайский ширпотреб, хозтовары, плодоовощную продукцию.

Около половины всего грузопотока, который прибывает в нашу страну, составляет багаж российских туристов-челноков. И только 20% грузов составляет оборудование. В частности, это технологические линии по производству пельменей, которые завезли в Хабаровский край фирмы "Мерилен" и "Новый век"; машины для заготовки и переработки леса в компанию "Мухенлес".