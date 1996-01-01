Ненасытная пашня

Не нужно быть ни главным шаманом земли Нани, ни начальником хабаровского Гидрометцентра, чтобы констатировать печальную реальность нынешней весны: она опять не в пользу земледельцев. Долгая холодная осень, снега и дожди, вязкая пашня. Все это держит технику, агротехнические сроки посевных работ тают вместе с надеждами на хороший урожай. Нечто подобное было и в прошлом году, когда сельчане с трудом свели концы с концами, добившись скорее номинального, чем реального роста производства в 1-2 процента с учетом дотаций.

Дотаций в сельское хозяйство краевое правительство не жалеет. В 2004 году - 456,9 млн руб., на 2005-й - 507,7 млн руб. За последние пять лет вложено около 3 млрд руб., а отрасль пока даже не вышла на нулевую рентабельность. "Куда катимся? - спросил на последнем заседании правительства, состоявшемся в марте, губернатор Виктор ИШАЕВ. - У меня складывается ощущение, что чем больше мы будем давать дотаций и оказывать помощь селу, тем меньше отдачи получим".

Доклад министра сельского хозяйства Николая КОЛОГОРОВА вызвал двойное ощущение. С одной стороны, стало понятно, что оценка губернатора носит больше эмоциональный заряд, так как без поддержки краевого бюджета отрасль бы давно загнулась. Субсидии, сбалансированность подхода на всех уровнях делают свое дело. Постепенно, но уровень реальных убытков снижается, а собственные доходы растут.

В 2005 году в сельском хозяйстве планируется валовый доход в пределах 8,8 млрд руб., что к уровню прошлого года составляет 102,6%. Запланировано на 11% получить больше выручки от реализации собственной продукции. Совокупный уровень рентабельности должен достичь 2,8% против 1,4 в 2004 году (а в 2003 он был вообще 0,3%).

И все-таки губернатор прав в главном - не срабатывают инвестиции в сельское хозяйство также эффективно, как в других отраслях. Сейчас в отрасли нет ни одного рентабельного предприятия. 29 хозяйств находятся в процедуре финансового оздоровления. Общая задолженность превышает 1 млрд 270 млн руб., основной долг - 207 млн руб.

Вдумайтесь в цифры, прозвучавшие на заседании правительства. В хабаровском селе проживает больше 300 тыс. человек. Из них работают 140 тыс., а на сельхозработах занято всего 7 тыс. человек.

- С такой арифметикой, - посетовал Виктор Ишаев, - мы село никогда не поднимем.

До смешного доходит. На учете в службе занятости стоят тысячи сельчан, а 137 механизаторов, необходимых для проведения посевных работ, приходится ввозить из других регионов, даже из Средней Азии. Вот такая она - современная деревенская действительность: не работать выгоднее. Да и отучились многие. Спиваются мужики, кивая на азиатов из Казахстана и Китая: мол, накормят, а нет - так мы у них чего-нибудь украдем.

Министр Н. Кологоров видит проблему финансовой неустойчивости хозяйств в погодных факторах, диспаритете цен на сельскохозяйственную и промышленную продукции, неэффективной банковской системе, не позволяющей сельским предприятиям брать хотя бы сезонные кредиты. Без оборотных средств хозяйства задыхаются от нехватки рабочих рук, новых технологий и рынков сбыта продукции.

Экономика и жизнь - переменные одного уравнения пока еще неблагополучия на селе. А где же этой самой сельской экономике быть плюсовой, если цены промышленности буквально галопируют. "С 1 апреля, - сетует глава района имени Лазо Евгений ГОВОР, - на 20% подорожала солярка, за ней скакнут цены на электроэнергию, плуги, сеялки и так далее. Рост же отпускной цены на сельхозпродукции ограничен по-прежнему невысоким благосостоянием городского жителя".

...Сидели на заседании правительства сельчане и рядили, как же выживать. У них ведь нет другого пути. Если все бросить, то кто кормить будет. Китайцы, американцы или бразильцы? Они накормят, только горько будет после такой каши. И все-таки нащупали несколько своих, еще не использованных возможностей.

Тот же Евгений Говор с завистью говорил о весенних ценах на картофель - по 15-17 рублей за килограмм идет на рынке. Был бы у хозяйств района запас - озолотились бы. Так ведь нет, разрушены зернохранилища, что выращено - оптом, по бросовым ценам осенью продано оптовикам. Вот и предложил В. Ишаев, может, не на все скопом инвестиции бюджетные тратить, а направить на те же хранилища, только современные, обеспечивающие качество и сроки хранения.

Еще одну не менее важную проблему поднял директор племенного птицеводческого завода "Хабаровский" Виктор ЗРАЖЕВСКИЙ. Предприятие -одно из самых устойчивых в отрасли. Постоянно идет рост производства по всем показателям: яйцу, молоку, мясу, растениеводству. Реализация продукции в прошлом году выросла на 50 млн руб., составив в целом 382 млн руб. Однако затраты все равно выше - 442 млн руб.

- Раньше, - говорит В. Зражевский, - у нас была своя сеть киосков и магазинов по Хабаровску, мы могли торговать с машин. Сейчас с машин торговать запрещено. Киоски не соответствует требованиям, предъявляемым мэрией, а каждый соответствующий стоит полмиллиона рублей. Из магазинов нас выдавили. В результате наша отпускная цена составляет лишь половину от цены реализации. Посредник наживается, ничего не производя.

Показательна ситуация с молоком. Его розничная цена - от 20 руб. за литр. В то же время местные молокозаводы принимают молоко по оптовой цене по 10, иногда 12 руб. за литр. Как говорится, пройдите по базару, продайте дороже. Если производитель будет артачиться, у него молоко вообще не возьмут.

В крае уже начали решать эту проблему, создавая агрохолдинги, в состав которых входят и производители, и переработчики. Это позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на реальных работяг, помочь им решить многие проблемы.

Но реален и губернатор: "Мы - не федеральное правительство, и не будем больше пассивно смотреть на то, что творится в крае. Правительство располагает реальными рыночными механизмами для того, чтобы скорректировать ценовую политику на хабаровском продовольственном рынке". Губернатор дал поручения министерствам торговли и сельского хозяйства изучить вопрос и представить свои предложения.