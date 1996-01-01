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Финансистам региона предложили впустить в банки инвесторов АТР

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске прошло второе заседание рабочей группы по сотрудничеству со странами АТР. Состав участников в финансовой сфере был довольно представительным.

Возглавлял заседание Дмитрий ТИТОВ, руководитель РНКТЭС, президент Всероссийского банка регионального развития. Хабаровскую финансовую элиту представляли Владимир ВОЕЙКОВ, управляющий хабаровским филиалом Внешторгбанка; Сергей ГРЕБЕНЮК, президент Региобанка; Юрий КОРОЛЕВ, директор Хабаровского филиала ВБРР; Андрей ШЛЯХОВОЙ, президент Далькомбанка и др. Из Приморья прибыли Сергей БОНДАРЕВ, генеральный директор ПАО "Находка РЕ"; Ольга ИВАШУК, начальник управления международных и межбанковских отношений ПримСоцБанка; Борис ШТЕЙНГАРТ, первый вице-президент Дальневосточного банка.

Обсуждали собравшиеся вопросы развития финансового сотрудничества со странами АТР, взаимодействия российско-китайских региональных банков, планы участия рабочей группы в 38-й Генеральной сессии ТЭС в июне этого года в Гонконге и на Дальневосточном международном конгрессе в сентябре в Хабаровске.

"Сегодня банковская система ДВФО серьезно недокапитализирована, - отметил Дмитрий Титов, - ее активы в общих активах банковской системы РФ в 2004 году составили только 0,66% (хотя выросли за год на 31,9%), а количественная доля - 3,31% по кредитным организациям и 6,5% по количеству филиалов кредитных организаций". Так как в России сейчас отсутствуют источники для увеличения капитала кредитных организаций, то, по мнению Дмитрия Титова, инвесторов и стратегических партнеров банкам ДВ нужно искать за рубежом.

При этом, как следует из его слов, уже сейчас надо организовать сотрудничество региональных дальневосточных банков с экспортно-импортными банками стран АТР и агентствами страхования экспортных кредитов (ЭСА) для финансирования закупок российскими предприятиями производимого в государствах АТР обрабатывающего, транспортного, коммуникационного оборудования, в т.ч. по лизинговым схемам.

Для выполнения этой задачи и исходя из сложившейся в настоящий момент ситуации, когда имеются открытые кредитные линии Японского банка международного сотрудничества (JBIC), Экспортно-импортного банка Кореи, Эксимбанка КНР на Внешторгбанк, Дмитрием Титовым было внесено предложение направить обращение председателю правления Внешторгбанка Андрею КОСТИНУ по открытию лимитов на региональные банки ДВ в рамках указанных кредитных линий.

В связи с данным вопросом рабочей группой РНКТЭС было принято также решение об организации в течение года в Москве встречи руководства дальневосточных банков с представителями Росэксимбанка, который с 2003 года выполняет функции поддержки экспорта промышленной продукции в Россию.

С целью привлечения иностранных инвесторов для непосредственного участия в капиталах дальневосточных банков решено было подготовить в Москве встречу с руководством ЕБРР.

Много на заседании говорилось и по поводу взаимодействия российских и китайских региональных банков. Андрей Шляховой в своем выступлении обозначил факторы, сдерживающие развитие отношений между кредитными организациями стран-соседей. Среди них: необходимость решения на правительственном уровне вопроса об установлении китайской стороной овердрафта и краткосрочного межбанковского кредитования для российских банков, целесообразность рассмотрения вопроса о взаимном приеме национальных банковских пластиковых карт и внедрении совмещенных кобрендинговых карт на приграничных территориях, упрощение процедуры открытия корреспондентских счетов китайских банков в российских кредитных организациях. С учетом названного решено было доработать существующий проект обращения к китайской стороне по развитию двухстороннего межбанковского сотрудничества.

В связи с предстоящим Дальневосточным международным конгрессом (дата проведения - 27-28 сентября 2005 года), тема одного из семи круглых столов которого - "Банковская система и формирование рынка ЦБ", Дмитрий Титов как член оргкомитета форума предложил собравшимся направить приглашения: заместителю председателя Банка России Виктору МЕЛЬНИКОВУ, как сопредседателю подкомиссии и рабочей группы по российско-китайскому и российско-вьетнамскому межбанковскому сотрудничеству; руководителям приграничных филиалов китайских банков; руководству дочерних банков и представительств кредитных организаций Китая, Южной Корей, Японии; а также пригласить представителей Азиатского банка развития (АзБР).

Досье

Одной из приоритетных тем прошлогоднего заседания рабочей группы РНКТЭС был вопрос об участии РФ в деятельности АзБР. Среди предложений, направленных в Правительство РФ по итогам его обсуждения, значилось, в частности, вступление России в АзБР в качестве полноправного члена путем выкупа пакета акций банка. Указанные предложения были представлены в правительство в ноябре 2004 года. Пока какого-либо конкретного решения по ним не принято.

Среди решений, принятых рабочей группой, значится также информирование Правительства РФ о необходимости принятия мер в связи с закрытием корреспондентских счетов ряда региональных банков в результате ужесточения процедур противодействия легализации в США. В той или иной степени это коснулось Региобанка, Далькомбанка, ПримСоцБанка.

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