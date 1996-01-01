Депутатский запрос до штрафа доведет

20 минимальных размеров оплаты труда (по решению мирового суда) заплатит начальник локомотивного депо Хабаровск-2 Н. ДМУХ, который проигнорировал запросы депутата А. ЧИРКИНА о предоставлении ему информации по заявлению гражданина по жилищному вопросу.

Ранее Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку обращения депутата Госдумы РФ А.Чиркина, в результате которой были установлены нарушения требований ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Хабаровской транспортной прокуратурой в адрес начальника локомотивного депо Хабаровск-2 внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, в отношении начальника депо Н. Дмух Хабаровским транспортным прокурором возбуждено административное производство. Мировым судом Дмух привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф.