Хабаровский край отметили "Золотым Меркурием"

Хабаровский край награжден Национальной премией в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" как регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства.

Так в Москве оценили работу, проделанную правительством края по созданию и развитию современной бизнес-инфраструктуры, поддержке малого предпринимательства, привлечению инвестиций в экономику региона.