Село все больше желтеет

Сельское хозяйство Приморья находится не в лучшем состоянии. Не в полной мере работающая целевая программа по развитию агропромышленного комплекса в целом, поддержка лишь нескольких избранных крупных предприятий и нейтральное отношение к проблемам малого бизнеса на селе - эти и другие факторы негативно сказываются на существовании приморской глубинки.

Одна из главных причин сокращения эффективных собственников на селе - массовый "исход" с земли. Заниматься этим делом в нынешних российских реалиях нерентабельно. Среди основных проблем - низкие доходы граждан, занятых на земле, отсутствие стимулов на практике, нереальность приобретения техники и оборудования для производства и переработки продукции посредством долгосрочных кредитов, серьезная конкуренция со стороны ближайших соседей - китайцев.

Сегодня в Приморье работают 198 крупных производственных кооперативов. Основную долю предприятий составляют бывшие колхозы и совхозы, преобразованные в акционерные общества открытого и закрытого типа. Между тем их число постоянно сокращается, как и количество фермерских хозяйств. По данным статистики, если в 1991-1992 гг. в крае насчитывалось около 5 000 фермерских хозяйств, то в 2000 г. число КФХ сократилось до 2 224, а по состоянию на 1 января 2005 г. в Приморье осталось 1 561 работающее фермерское хозяйство.

Как прокомментировал "ЗР" председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края Сергей СИДОРЕНКО, на данном этапе в сельском хозяйстве края идет отсеивание наиболее приспособленных предприятий и фермеров. "В сфере малого и среднего бизнеса наиболее активные предприниматели объединяются либо наращивают мощности. При этом доля земель под пашни в Приморье остается на прежнем уровне", - говорит Сергей Сидоренко.

В сфере животноводства, в частности молочного, в 2004 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2 500 голов. За первые три месяца 2005 г. крупного рогатого скота в крае стало меньше на 761 голову. Причина опять-таки одна - нерентабельность производства. Для повышения его уровня необходимо новое, более совершенное оборудование, которое стоит больших денег. Даже зарубежные поставщики не могут предложить долгосрочных программ кредитования бизнеса (на срок 10-15 лет). А существующие рассчитаны на год-два.

На фоне этого, как отмечают сами руководители сельхозпредприятий, последние два года в крае успешно действует программа лизинга (сроком до 10 лет) по технике для работы на поле. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства администрации Приморского края, за 2004 г. сельчанами было приобретено 102 трактора, 75 зерноуборочных комбайнов и 273 сельскохозяйственные машины. По программе федерального лизинга в 2004 г. выделено около 100 млн руб. В планах департамента на 2005 г. - предоставление в лизинг 108 тракторов, 63 комбайнов и 100 единиц сельхозмашин. Также, согласно программе развития сельского хозяйства края до 2010 г., на вооружение приморских предприятий поступит 53 наименования перерабатывающего оборудования. Среди них - овощеперерабатывающие цеха, оборудование для птицефабрик, инвентарь для производства спирта из зерновых.

Сейчас администрацией края активно поддерживаются несколько крупных и успешных производств: среди них ЗАО "Михайловский бройлер", птицефабрика яичного направления "Уссурийская", ОАО "Приморская соя" и другие. Здесь установлено современное оборудование, работают квалифицированные кадры.

Некоторые в прошлом крупные сельхозпредприятия начали работать как фермерские хозяйства. Такая форма в нынешних условиях намного удобнее: лишних денег на селе нет, а платить зарплату лицам, не являющимся прямыми производителями, - в убыток.

Из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) на плаву осталось около сотни достаточно крупных. Годовой оборот каждого из них составляет около миллиона рублей. Из новых фермеров, организовавших свое дело практически "c нуля", стоит отметить хозяйство Александра ГРИШКО (Партизанский район), в котором сейчас работает около 60 человек. Здесь занимаются животноводством. Уже закупили оборудование для переработки мяса.

Прочно стоит на ногах фермерское хозяйство "Нива", которое начинало работать с 3-5 гектаров земли. Сегодня хлеб и сдоба от "Нивы" активно раскупаются жителями Уссурийска и Уссурийского района, а в хозяйстве работают около 100 человек. Оборудованы собственные магазины.

Еще один пример - КФХ Михаила БАРАНОВА (Артем). Начинал он с обыкновенной свинофермы. Сегодня его предприятие имеет оборудование для переработки мяса и изготовления полуфабрикатов. Предприниматель Баранов смог успешно войти в программу дотации предприятий, организовавших рабочие места для работников расформированных шахт. Сейчас у фермера налажена торговая сеть. Кропотливая работа Михаила Баранова была отмечена дипломом "Предприниматель года - 2005".

Однако малому бизнесу на рынок пробиться очень сложно. В идеале, как у зарубежных коллег, фермер должен заниматься только выработкой продукции, не тратя времени, сил и нервов для ее сбыта. Однако портрет эффективного российского собственника немного другой - это современный управленец, знающий основы экономики и любящий землю. И без того постоянно рискуя, фермер вынужден выигрывать тендеры на поставку продукции армии, флоту, Госпродагентству, сдавать выращенное с большим трудом скупщикам по нерентабельным ценам. Коррупция съедает возможность заключения договоров на поставку муниципальным предприятиям. Лизинг для малого бизнеса - вещь неподъемная, а инфраструктуры по техническому обслуживанию и ремонту техники на деле нет.

Тем временем пьянство и нежелание трудиться людей на земле заставляет сельских работодателей искать рабочую силу за границей - в соседнем Китае или в бедных центрально-азиатских государствах (Узбекистан, Киргизия). За 3 000 руб. в месяц трудолюбивые гастарбайтеры вырабатывают в три-четыре раза больше продукции, нежели их приморские коллеги. К примеру, по данным на 2004 г., российский земледелец за год производит продукции на 100 тыс. руб. Его китайский коллега - в среднем на 260 тысяч.

На данный момент более 20% сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности Приморского края используют иностранную рабочую силу в качестве основной. Если темпы пересечения границы не спадут, то к 2010 г., развитый, согласно краевой программе, бизнес на селе будут "держать" китайцы, а российские крестьяне будут у них в услужении.