Финразведку прокурор попутал

Еще в мае прошлого года прокурор г. Дальнегорска уличил компанию "Дальполиметалл" в нарушении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Боже упаси, речь не идет о связи горняков с "Аль-Каидой"! Прокуратура всего лишь выявила, что на предприятии нет Правил внутреннего контроля, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 закона "О противодействии...", а также человека, ответственного за соблюдение указанных правил.

Нарушение, впрочем, серьезное, и наказание за него полагалось жесткое: штраф от 500 до 5000 МРОТ. Материалы прокурорской проверки были направлены для принятия мер в Межрегиональное управление Комитета РФ по финансовому мониторингу по ДВФО, дислоцированное в Хабаровске. Там, разумеется, адекватно отреагировали. 19 июля руководитель управления С. Кравцов подписал постановление о назначении ОАО "ГМК "Дальполиметалл" административного наказания в виде штрафа в размере 1 000 МРОТ, что составляет 100 тыс. руб.

Реакция дальнегорского предприятия была неожиданной. Вместо того, чтобы спешно перечислить деньги на счет Министерства финансов Хабаровского края, разработать Правила внутреннего контроля и назначить ответственное лицо - дабы снять с себя всяческие подозрения в отмывании доходов и пособничестве терроризму, вместо этого "Дальполиметалл" направил в Арбитражный суд Приморского края заявление с требованием отменить постановление МРУ КФМ. Как полагал заявитель, для привлечения акционерного общества к ответственности нет никаких оснований. Предприятие занимается исключительно добычей и обогащением свинцово-цинковых руд с попутным извлечением золота и серебра, никакой купли-продажи драгоценных металлов на свободном рынке не ведет и потому совершенно не подпадает под действие закона "О противодействии...".

И точно, у компании нет лицензии на реализацию драгметаллов, а прокуратура и финразведка (так называют "за глаза" службу финансового мониторинга) фактов подпольной распродажи ценностей не установили. Однако Устав ОАО предусматривает такие виды деятельности, как торговля драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями, проведение аукционов и ломбардных операций. Собственно, это и стало поводом для прокурорской проверки предприятия по части соблюдения им законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Изучив материалы дела, арбитражный суд признал, что выводы прокуратуры и межрегионального управления КФМ о виновности "Дальполиметалла" вполне обоснованные, а стало быть, и наказание нарушитель понес по заслугам.

Решением от 18 октября 2004 г. в удовлетворении требований "Дальполиметалла" об отмене карающего постановления МРУ КФМ было отказано. Судя по дальнейшим шагам дальнегорцев, они встали на путь исправления. Уже 3 ноября руководитель предприятия утвердил пресловутые Правила внутреннего контроля. Еще через неделю Правила прошли согласование в Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора. И буквально в тот же день было назначено ответственное за их реализацию должностное лицо... Но, как вскоре выяснилось, предприятие и не думало сдаваться. В апелляционную инстанцию Приморского АС ушла жалоба, оспаривающая теперь уже судебное решение.

"Дальполиметалл" упрямо настаивал на своей невиновности. Увы, безуспешно. 18 ноября коллегия судей жалобу отклонила, сославшись опять же на пункт 5.2 Устава АО. Здесь бы дальнегорцам и успокоиться, не будь они столь крепко убеждены в своей правоте. Очередную их жалобу принял к производству Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа. И вот недавно кассационная инстанция вынесла свой окончательный вердикт. Главный вывод: "Дальполиметалл" пострадал зря, поскольку на самом деле не является "субъектом вменяемого правонарушения".

Исправляя ошибку своих приморских коллег, окружной суд признал незаконным и отменил постановление Межрегионального управления КФМ о привлечении ОАО ГМК "Дальполиметалл" к административной ответственности. Любопытно, потребуют ли теперь дальнегорцы от спецов по "мониторингу" сатисфакций за доставленное беспокойство?