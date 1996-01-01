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Секс-шопы вне закона
В СССР секса не было. Поэтому не было ни секс-шопов, ни законов, регламентирующих их деятельность. В России, судя по всему, секс есть. Поэтому появились и секс-шопы. Однако нормативная база, где были бы прописаны все правила, по которым должны работать эти магазины, так и не появилась...
Магазины промышленных товаров
Начнем с того, что отечественным законодательством не предусмотрена отдельная статья для регистрации специализированных магазинов по торговле товарами сексуального характера. Поэтому все секс-шопы Приморского края зарегистрированы в налоговых органах как магазины промышленных товаров или товаров интимной гигиены.
Вместе с тем, как говорит заместитель начальника Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства (УМБППР и ИАЗ) УВД Приморского края Александр МИХАЕВ, "в законе не просто должна быть подробно прописана деятельность подобных торговых точек. Эта деятельность должна быть лицензирована. Во-первых, потому что у нас предусмотрен особый порядок распространения порнографических материалов и предметов. Во-вторых, секс-шопы реализуют под видом парафармацевтической продукции лекарственные средства, которые могут применяться только по назначению врача".
Тем временем с момента открытия в Приморье первого секс-шопа и до недавнего момента ни один представитель контролирующих органов вроде Санэпиднадзора или Госторгинспекции на его пороге никогда не появлялся. По крайней мере, как должностное лицо.
Первыми этот порядок нарушили сотрудники УМБППР и ИАЗ более месяца назад, когда посетили с визитом первый владивостокский "Интим-салон". Когда сотрудники магазина поняли, что милиционеры пришли не как клиенты, то сильно удивились.
Порнофильмы
Когда же представители правоохранительных органов попросили предъявить разрешение на распространение порнофильмов, сотрудники "Интим-салона" удивились еще больше. Потому как с роду никогда не слышали о существовании в природе такого документа. Но и это еще не все. Когда милиционеры сообщили владельцам магазина, что за незаконное распространение порнографических материалов, к каким относятся и видеофильмы, грозит уголовная ответственность, владельцы магазина совсем расстроились.
Впрочем, то, что на прилавках представлена порнография, а не эротика, надо было еще доказать. Поэтому всю продукцию на видеокассетах, CD и DVD со склада и с витрин пришлось изъять. В тот день магазин в одночасье лишился около 300 дисков и кассет на сумму приблизительно 80 тыс. руб.
Через два дня эксперты дали заключение о том, что все представленные на исследование материалы содержат ряд элементов порнографического характера. Фильмы изобиловали сценами группового, однополого и садомазохистского секса. Мало того, подавляющую часть кассет экспертиза признала контрафактной. Далее за какие-то полторы недели судьбу "Интим-салона" разделили все секс-шопы города, в отношении двух из них уже возбуждены уголовные дела. Владельцы же "Интим-салона", как рассказали сотрудники милиции, сумели достать заключение экспертов из Тюмени, откуда они получают кассеты, о том, что записанные фильмы признаются эротикой. Правда, позже милиционеры выяснили, что тюменскую "экспертную комиссию" создали те же люди, что и записывают и продают оптом фильмы на видеокассеты. Пиратские, кстати.
Порножурналы
К распространению указанных в Уголовном кодексе (УК) РФ "порнографических материалов" относится и продажа порножурналов, также имевшихся в секс-шопах. Здесь владельцы, к примеру, того же "Интим-салона" решили схитрить и уже после милицейской проверки сообщили, что журналы они не продавали, а просто положили на витрину для изучения потребительского спроса. В то же время простая демонстрация порноматериала приравнивается законом к тому же распространению.
Получается, и на продажу, и на демонстрацию также нужно разрешение. Кто же его может получить? Как записано в комментариях к Уголовному кодексу, который хоть и не имеет силу закона, но ими руководствуются в принятии решений все властные структуры, порнографические материалы может распространять врач-сексопатолог по медицинским показаниям. Правда, о том, при каких диагнозах можно прописывать порнографию, умалчивают даже комментарии.
Парафармацевтика
Под вопросом остается еще одна группа товаров, которые продают секс-шопы. Это всевозможные средства для поддержания потенции, усиления полового влечения и т. д.
Владельцы проверяемых магазинов определили их статус как парафармацевтических товаров. К таким, например, относится зубная паста. Но, честно говоря, сложно отнести к парафармацевтике средства, на упаковках которых написано: "Употреблять по назначению врача".
Как рассказала корреспонденту "ЗР" госинспектор Управления Госторгинспекции по Приморскому краю Марина ВАСЮК, такая фраза на маркировке товара говорит о том, что это лекарственный препарат. В этом случае у продавца подобного товара должен быть на него сертификат, а у владельца магазина - лицензия на торговлю медикаментами. Как отметили сотрудники УМБППР и ИАЗ, на момент проверки таких лицензий, конечно же, не было.
"Приколы"
Может показаться, что хотя бы на продажу сувениров в виде того же фаллоса, например, разрешение не нужно. Однако и это не факт - Уголовный кодекс запрещает распространение порнографических предметов. Правда, о том, что стоит за понятием "порнографические предметы", пока не знает никто: ни милиция, ни Лицензионная палата Приморского края, ни Госторгинспекция, ни комментарии к УК.
Поэтому месяц назад УМБППР и ИАЗ направило письмо в Министерство культуры РФ с просьбой разъяснить введенное кодексом понятие. Таким образом, не исключено, что и на покупку сувениров и прочих "приколов", изображающих половые органы, половой акт, потребуются показания врача-сексопатолога.
...Вот и закончились для секс-шопов спокойные времена. Как сказала Марина Васюк, "подобные магазины не проверяли, потому что такие задания не давала Москва. Возможно, по причине того, что до сих пор в отношении них была не готова законодательная база. Но, в принципе, они не многим отличаются от обычных магазинов - на них распространяются те же правила торговли".
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