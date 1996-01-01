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Строительный "Стандарт"
Недавно Союз журналистов Приморья проводил презентацию книги "Это нужно не мертвым, это надо живым", автором которой является старейшина журналистского цеха 93-летний участник войны Арон СТОНИК. В этот же день накануне приближающегося 60-летнего юбилея Победы чествовали журналистов - ветеранов Великой Отечественной войны. Неоценимую помощь в организации этого мероприятия оказал директор строительной компании ООО "Стандарт" Сергей ФЕДОРЕНКО.
ДосьеСергей Федоренко родился в 1977 году в с. Веденка Дальнереченского района Приморского края. В 1998 году окончил строительный институт Дальневосточного государственного технического университета с присвоением специальности инженера-строителя. После окончания вуза начинал разнорабочим на стройке, затем стал бригадиром, мастером. Два года работал директором строительной фирмы. В 2002 г. создал и возглавил собственную строительную компанию ООО "Стандарт". В 2003-2004 г.г. Сергей Федоренко прошел профессиональную подготовку по президентской программе "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ" по специальности "Финансы и кредит" и получил диплом Академии экономики и управления. C 2004 г. ООО "Стандарт" является членом Приморской торгово-промышленной палаты и ассоциации строителей "Властра".
- Сергей Владимирович, ваша компания работает на рынке услуг для предприятий. С чем это связано?
- ООО "Стандарт" изначально создавалось для таких целей. Выбор этот не случаен. При работе с организациями мы, как правило, имеем дело с профессионалами, специалистами хозяйственных отделов, которые отлично разбираются в строительстве. В этом диалоге заказчик и подрядчик говорят на понятном им языке строительных норм и правил, нормативных документов и технических условий. Это позволяет более продуктивно решать производственные вопросы и находить взаимопонимание при решении технических задач. Также у нас в компании трудятся квалифицированные сметчики и бухгалтера. Вся документация оформляется в соответствии с требованиями законодательства. Бухучет в строительстве имеет свою специфику. Кстати, наш главный бухгалтер часто консультирует заказчиков.
- Какие строительные работы выполняет ваша компания?
- Мы занимаемся реконструкцией зданий и помещений площадью от 100 до 1000 кв. м, что называется "под ключ": кровли, фасады, отопление, канализация, водопровод, электромонтажные работы. У нас есть хороший опыт ремонта банковских помещений, в том числе по установке банкоматов, расчетно-кассовых узлов, сейфовых комнат согласно инструкциям Центробанка России. Подобные работы мы вели не только в столице Приморья, но и в городах Находка, Артем, Фокино, Славянка.
- Ваши объекты разбросаны по всему краю. Как удается организовывать работы на них?
- Прежде всего, благодаря нашему коллективу. Я должен отметить высокую сознательность и хорошую квалификацию работников ООО "Стандарт". Прорабы имеют строительное образование, разбираются в современных технологиях и материалах. При работе не отступаем от строительных норм. Кроме того, в компании отлажена четкая работа диспетчерской службы, что позволяет постоянно контролировать ситуацию на объектах.
- Сергей Владимирович, главные преимущества вашей компании?
- Наши главные козыри в работе с клиентами - это низкие цены, сжатые сроки, высокая мобильность. Цены на наши услуги невысокие, это подтверждают тендеры, которые мы выигрываем. Что касается сроков, в нашей практике есть несколько капитально отремонтированных объектов площадью более 500 кв. м за 12-14 суток.
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