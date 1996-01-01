Ситуация на КнААПО свалила Комсомольск-на-Амуре в пике безработицы

8 лет назад город Комсомольск-на-Амуре постановлением Правительства России был отнесен к территориям с критическим положением на рынке труда. Тогда уровень безработицы достигал 10%.

Для выправления ситуации власти города разработали и внедрили ряд целевых программ. В их числе программу по содействию занятости, включающую в себя организацию курсов профессионального обучения, проведение ярмарок вакансий, развитие сферы малого бизнеса (в первую очередь торговли). Однако в целом спад 90-х годов был преодолен городом лишь в 2000 году с возобновлением работ на крупных промышленных предприятиях Комсомольска-на-Амуре, прежде всего КнААПО.

В результате уже с 2001 года происходит замедление темпов сокращения численности населения. Особенно заметное снижение произошло в прошлом году в соотношении между количеством покидающих город и пребывающих в него людей. Так, если в 1999 году эта величина составляла 1531 человек, то в 2004 - только 350. В результате последние 5 лет ситуация на рынке труда Комсомольска оставалась стабильной: уровень безработицы не превышал 3% в год.

Заработная плата реально выросла в Комсомольске-на-Амуре за прошедший год на 7,0%, номинально - с 8877 руб. до 10500 руб. По-прежнему наиболее высокий уровень оплаты труда - в сфере кредитования, финансов и страхования (около 16000 руб.) и в строительстве (около 15000 руб.). На транспорте и промышленности этот показатель также превысил среднегодовой, а вот у работников бюджетной сферы и образования традиционно оказался наименьшим (приблизительно 5000 руб.).

В результате подобных действий, а также за счет годового увеличения на 25% числа занятых в сфере малого бизнеса, статистически зафиксированный уровень безработицы в городе на 01.01.2005 года составил 2,2% (или 3000 человек) против 2,6% на 01.01.2004 года.

Ситуация на рынке труда Комсомольска-на-Амуре характеризуется потребностью в квалифицированной рабочей силе на Амурском судостроительном заводе; трудоустройством на предприятия города жителей Украины и Молдавии, согласных на меньшую заработную плату; появлением в городе платежеспособного спроса на рынке услуг. Например, если еще несколько лет назад строительные организации Комсомольска работали больше в Приморье и выезжали на Сахалин, то сегодня они все чаще выполняют внутригородские заказы.

Однако положение может опять обостриться из-за того, что в прошлом году отмечалось снижение объемов производства на главном предприятии города - КнААПО. Здесь из-за уменьшения количества заказов может быть сокращен коллектив. А терять профессионалов предприятие не может себе позволить. Таких специалистов потом днем с огнем не отыщешь.

Поэтому на КнААПО сокращено число рабочих дней в неделю (до 4-х); временно переведена часть рабочих, имеющих подходящую квалификацию и опыт работ, на предприятия, нуждающиеся в сотрудниках, - на "Амурметалл", например; отправлены на отдых работающие пенсионеры.

Решением проблем КнААПО сейчас заняты правительство края, администрация города и руководство концерна "Сухой". От того, насколько будут успешны их усилия, зависит будущее Комсомольска.