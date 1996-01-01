Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ситуация на КнААПО свалила Комсомольск-на-Амуре в пике безработицы
8 лет назад город Комсомольск-на-Амуре постановлением Правительства России был отнесен к территориям с критическим положением на рынке труда. Тогда уровень безработицы достигал 10%.
Для выправления ситуации власти города разработали и внедрили ряд целевых программ. В их числе программу по содействию занятости, включающую в себя организацию курсов профессионального обучения, проведение ярмарок вакансий, развитие сферы малого бизнеса (в первую очередь торговли). Однако в целом спад 90-х годов был преодолен городом лишь в 2000 году с возобновлением работ на крупных промышленных предприятиях Комсомольска-на-Амуре, прежде всего КнААПО.
В результате уже с 2001 года происходит замедление темпов сокращения численности населения. Особенно заметное снижение произошло в прошлом году в соотношении между количеством покидающих город и пребывающих в него людей. Так, если в 1999 году эта величина составляла 1531 человек, то в 2004 - только 350. В результате последние 5 лет ситуация на рынке труда Комсомольска оставалась стабильной: уровень безработицы не превышал 3% в год.
Заработная плата реально выросла в Комсомольске-на-Амуре за прошедший год на 7,0%, номинально - с 8877 руб. до 10500 руб. По-прежнему наиболее высокий уровень оплаты труда - в сфере кредитования, финансов и страхования (около 16000 руб.) и в строительстве (около 15000 руб.). На транспорте и промышленности этот показатель также превысил среднегодовой, а вот у работников бюджетной сферы и образования традиционно оказался наименьшим (приблизительно 5000 руб.).
В результате подобных действий, а также за счет годового увеличения на 25% числа занятых в сфере малого бизнеса, статистически зафиксированный уровень безработицы в городе на 01.01.2005 года составил 2,2% (или 3000 человек) против 2,6% на 01.01.2004 года.
Ситуация на рынке труда Комсомольска-на-Амуре характеризуется потребностью в квалифицированной рабочей силе на Амурском судостроительном заводе; трудоустройством на предприятия города жителей Украины и Молдавии, согласных на меньшую заработную плату; появлением в городе платежеспособного спроса на рынке услуг. Например, если еще несколько лет назад строительные организации Комсомольска работали больше в Приморье и выезжали на Сахалин, то сегодня они все чаще выполняют внутригородские заказы.
Однако положение может опять обостриться из-за того, что в прошлом году отмечалось снижение объемов производства на главном предприятии города - КнААПО. Здесь из-за уменьшения количества заказов может быть сокращен коллектив. А терять профессионалов предприятие не может себе позволить. Таких специалистов потом днем с огнем не отыщешь.
Поэтому на КнААПО сокращено число рабочих дней в неделю (до 4-х); временно переведена часть рабочих, имеющих подходящую квалификацию и опыт работ, на предприятия, нуждающиеся в сотрудниках, - на "Амурметалл", например; отправлены на отдых работающие пенсионеры.
Решением проблем КнААПО сейчас заняты правительство края, администрация города и руководство концерна "Сухой". От того, насколько будут успешны их усилия, зависит будущее Комсомольска.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда