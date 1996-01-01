В крае заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству труб для ЖКХ

Сто километров металлополимерных труб в месяц для нужд жилищно-коммунального хозяйства способен выпускать новый завод, организованный на базе муниципального предприятия "ЖКХ Снаб".

Это первое такое предприятие не только в Хабаровском крае, но и на Дальнем Востоке. Как рассказали специалисты, для изготовления труб используются шесть компонентов, включая алюминиевую фольгу. Многослойность изделия, ультразвуковая сварка фольги позволяет сделать трубы исключительно прочными, выдерживающими высокое давление. На оборудовании предприятия можно изготавливать трубы нескольких диаметров, что дает возможность подсоединять любую сантехническую арматуру. Срок службы новых труб будет раза в 2-3 больше, нежели обычных стальных.

Предприятием уже выпущена партия труб общей протяженностью 6 тыс. метров, и в ходе капитального и текущего ремонта в нынешнем году продукция предприятия будет активно использоваться спросом. Городу требуется около 100 км труб в год. Часть продукции пойдет на продажу. Представители Приморья, и не только они, уже проявили свой интерес к новому товару, ведь цена метра хабаровских труб будет на 10 руб. ниже, чем тех, что произведены на западе страны.