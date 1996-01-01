Транспортников ждут на отраслевой конференции

15 апреля во Владивостоке пройдет региональная отраслевая конференция "FREIGHT-2005: Дальний Восток". Это первое за последние несколько лет масштабное мероприятие, посвященное тенденциям и перспективам развития транспортно-логистического бизнеса в Дальневосточном регионе.

В числе основных тем конференции значатся такие вопросы, как повышение эффективности использования ресурсов Транссибирской магистрали; развитие терминальных мощностей российского Дальнего Востока и стран АТР; взаимодействие участников рынка грузоперевозок и государственных контролирующих органов; теория и практика применения нулевой ставки НДС.

В числе приглашенных на конференцию губернаторы Хабаровского, Сахалинского и Приморского краев, представители государственных структур, регулирующих и контролирующих работу транспортной отрасли, директора и руководители логистических подразделений компаний-грузовладельцев, руководители транспортных организаций и ассоциаций, терминальных операторов, перевозчиков, экспедиторов и линейных агентов, а также представители компаний стран АТР.

Организатором мероприятия выступает информационно-аналитическое агентство SeaNews. Информационный партнер - ИК "Золотой Рог".