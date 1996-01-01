"ТрансРоссия" приняла приморцев

Как отметил генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ: "Представляя на выставке наши возможности, мы говорим о том, что группа компаний FESCO сегодня является третьим крупнейшим российским игроком на рынке морских перевозок".

Дальневосточное морское пароходство представило посетителям выставки предлагаемые пароходством сервисы и линии компании, в том числе: контейнерный и интермодальный сервис, перевозки рефрижераторными судами и судами типа "Ро-Ро", собственное контейнерное оборудование различных типоразмеров, возможности оформления необходимых для грузоотправителя документов "в одном окне", другие дополнительные возможности и преимущества работы с компанией.

Директор департамента трампового флота ОАО "ДВМП" Алексей СМИРНОВ считает, что "выставка помогла пароходству обеспечить ряд новых заказов на перевозку грузов, в частности в каботажном плавании, - на порты Чукотки и Камчатки, а также перевозку пиломатериалов из порта Ванино в Сан-Франциско".

По словам начальника сектора по работе с клиентами коммерческой дирекции ОАО "ВМТП" Виктории ШАЛИМОВОЙ, юбилейная выставка для порта Владивосток оказалась весьма насыщенной и продуктивной. Посетители получили информацию о новых услугах, конкретные предложения по перевалке грузов, решению текущих и стратегических транспортных задач.

Конкретные предложения по совместной работе поступили от представителей мультимодальных транспортных компаний: "Brazil Group", "Альянс Карго", Международной зерновой компании, лесопромышленной компании "Continental", транспортных систем "Евросиб СПб", от "ТЛК ЖД" и др. Были проведены встречи с представителями компаний "Sotra Logistic LTD" и Стальной группы "Мечел".

Потенциальных и действующих клиентов порта Владивосток интересовали стоимость обработки и транспортировки контейнерных грузов и грузов "брейк-балк" в страны АТР, организация комплексной перевозки автотехники из Вьетнама, импорт автомашин из Японии, экспорт зерновых грузов и многое другое.