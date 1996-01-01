"Черно-белые" зарплаты

МВД России придумало новый способ борьбы с теми, кто платит зарплату в конвертах. Их будут сажать в тюрьму. Надолго. Об этом заявил заместитель руководителя правового управления МВД России Илья КУЧЕРОВ на состоявшемся в марте в Москве бизнес-форуме "Налоговые преступления: пределы ответственности".

"Черные" зарплаты - это то зло, с которым государство безуспешно борется на протяжении многих лет. Что оно только не делало, какие только меры не принимало! И кнутом налогоплательщиков стегало, установив уголовную ответственность за неуплату налогов. И пряниками кормило, введя плоскую шкалу налогообложения по налогу на доходы и снизив ЕСН. А все без толку. Как были зарплаты "черно-белыми", так и остались.

Недолгое затишье, наступившее на фронте борьбы с "черными" зарплатами, прервал президент. Его слова об улучшении налогового администрирования прозвучали для силовиков как сигнал к наступлению - на поиски новых путей борьбы с налоговыми преступлениями.

Результатом таких поисков стала родившаяся в недрах МВД идея "отредактировать" ст. 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента".

Долой личный интерес!

Напомним, что сейчас налоговый агент несет уголовную ответственность только в том случае, если он в своих личных интересах не удержит у налогоплательщика и не перечислит в бюджет сумму налогов. То есть, для того чтобы оштрафовать или посадить неисполнительного агента в тюрьму, милиционерам надо доказать, что тот получил определенную выгоду, не исполнив свои обязанности. Но доказать сей факт весьма сложно. Подтверждением чему служит статистика, озвученная г-ном И. Кучеровым: за 2004 г. органами внутренних дел зафиксировано всего 318 случаев невыполнения налоговыми агентами своих обязанностей, имеющих признаки уголовного преступления. Так вот, под предлогом борьбы с "черными" зарплатами представители МВД предлагают убрать из текста ст. 199.1 УК РФ слова "в личных интересах".

Давайте подумаем, что же из этого выйдет? А получится вот что: уголовным преступлением будет считаться сам факт неисполнения налоговым агентом своих обязанностей. И не важно, как это произойдет: по злому умыслу агента или нет. Таким образом, обычная ошибка бухгалтерии в расчетах по заработной плате может в скором будущем обернуться для руководства компании или предпринимателя немалым штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Перспектива, прямо скажем, малоприятная.

Три из десяти

Может быть исключено из ст. 199.1 и "правило трех лет". Сейчас налоговики могут проверить деятельность компании за последние три года. Если они обнаружат признаки уголовного преступления, то сообщат об этом в органы внутренних дел. Милиция уже может проверить десятилетний период работы компании. И если она обнаружит, что в этом десятилетнем промежутке компания не уплатила крупную сумму налогов за три финансовых года подряд, то тогда ее руководители будут привлечены к уголовной ответственности. Иными словами, сейчас факт уклонения лицом от уплаты налогов в крупном размере доказывается по показателям трех финансовых лет, которые идут подряд. Это и есть "правило трех лет".

Оно-то милицию как раз и не устраивает. Подсчитывать сумму неуплаченных налогов МВД предлагает по-новому: брать в расчет три любых года из проверяемых десяти. И не обязательно, чтобы они следовали друг за другом. К чему это может привести? Правильно, к произволу со стороны милиции. И ни к чему более.

Конечно, государству бороться с "черными" зарплатами надо. Но, очевидно, что не такими способами. "Денежные" конверты не исчезнут, пока государство не создаст такие условия, при которых платить и получать зарплату подобным способом станет экономически невыгодно ни работодателю, ни работнику. А одними репрессиями с ними не справиться.