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Энергетики взялись за молотки
Свой вклад в благоустройство некоторых городов Дальнего Востока решили внести энергетики. По словам первого заместителя генерального директора ОАО "ДВУЭК" Сергея ВАСИЛЬЧУКА, уже в этом году в Приморье появятся 10 детских игровых площадок. Таким вот способом энергетики будут поощрять дома, где живет больше всего добросовестных плательщиков.
Кроме акции "Дом лучших плательщиков" энергокомпания подготовила также традиционное награждение лучших абонентов индивидуальными подарками. Не отказались энергетики и от своей прошлогодней идеи с наклейками, которые появятся на электрощитах многих абонентов. Правда, яркие бумажки несколько видоизменились. На оранжевых наклейках, адресованных честным плательщикам, изображен "Энергомен" с подарком в руках, а на черных, для должников, - молоток и грозная надпись "Неплательщик! До встречи в суде!".
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