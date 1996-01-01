Объединению альтернативы нет

"Закон о рыболовстве и сохранении биоресурсов", принятый в декабре прошлого года, положил начало перехода рыбной отрасли из административного поля в правовое. Однако для того, чтобы такой переход действительно состоялся, необходимо принятие целого ряда нормативных актов и законопроектов, конкретизирующих и дополняющих "Закон о рыболовстве".

Данная работа принесет положительные результаты, если в ней будут участвовать рыбаки. Их мнение в подготовке необходимых постановлений и положений позволит принять взвешенные и адекватные документы.

Мы уже имеем подобный опыт - это, в частности, участие в подготовке доклада рабочей группы Госсовета под руководством губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА "О развитии и повышении конкурентоспособности рыбной промышленности России", это внесение предложений в ходе обсуждения "Закона о рыболовстве", это работа по введению упрощенного режима пересечения 12-мильной зоны судами прибрежного рыболовства. К нашему мнению прислушиваются.

В то же время в области подготовки нормативных документов есть две основные проблемы. Первая - некомпетентность чиновников, подготавливающих документы. Вторая - разобщенность самих рыбаков, что дает возможность отдельным группировкам выступать с, мягко говоря, странными инициативами. Соединенные вместе эти проблемы создают гремучую смесь, от которой периодически сотрясается вся отрасль. Например, недавно появился непонятно кем инициированный проект федерального закона "О прибрежном рыболовстве". Зачем он нужен, если "прибрежка" уже прописана в "Законе о рыболовстве", непонятно. С нами согласны и камчатские рыбаки. Департамент рыбной промышленности администрации и Законодательное собрание Приморского края дали по "прибрежному законопроекту" отрицательное заключение, но он всплывает вновь и вновь.

Или взять проекты положений "О закреплении рыбопромысловых участков" и "О промысле лососевых". Они также не устраивают ряд регионов. А из текста положений видно, что чиновники, их писавшие, не знают специфики Дальнего Востока и не догадываются, что в Приморье практически нет промышленного промысла лососевых, а на Камчатке нет участков марикультуры.

Уже не первый год мы бьемся за отмену деления квот на прибрежные (в пределах государственной границы - 12 миль) и квоты в исключительной экономической зоне (в пределах 200 миль). Это деление было введено Постановлением N 704. В связи с тем, что рыба периодически уходит за пределы 12-мильной зоны, суда прибрежного рыболовства лишены возможности нормально работать. Чтобы хоть как-то облегчить им жизнь, мы выступили с инициативой введения упрощенного порядка пересечения госграницы. Наше предложение нашло поддержку в администрации и Законодательном собрании Приморского края и сейчас рассматривается в Госдуме.

Но пока время идет, квоты в прибрежном рыболовстве катастрофически не осваиваются. С тревогой по этому поводу обратился в Министерство сельского хозяйства губернатор Сергей Дарькин. Из министерства пришел оптимистичный ответ, утверждающий, что все квоты этого года будут выбраны, поскольку "...этому способствует расширение списка судов для прибрежного рыболовства, снятие ограничений прибрежного рыболовства внешними границами территориального моря и своевременное утверждение ОДУ на 2005 г." Если с первым и последним утверждением можно согласиться, то непонятно, каким документом сняты ограничения по пересечению границы. Документы, которые готовятся опять в спешке, не принимают в расчет специфику регионов, а учитывают только интересы людей, пробивающих эти проекты, вызовут очередную волну недовольства и сопротивление рыбаков, но порядка в правила игры не добавят.

Нам понятно, что казусы в нормативных актах появляются не сами по себе. Это либо некомпетентность, либо чей-то умысел. Выход из такого положения один - открытое обсуждение вопросов и проблем в рыбной отрасли и обоснованное нахождение приемлемого решения. Мы должны научиться слышать друг друга, договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Мы должны помнить, что наша цель не сиюминутная выгода, а повышение эффективности и конкурентоспособности российской рыбной отрасли на мировом рынке. Все это понимают компании, объединившиеся в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Мы готовы к диалогу и считаем жизненно важным выработку общих позиций с общественными организациями рыбаков из других регионов нашей страны. В то же время мы понимаем, что процесс организации такого диалога требует времени. Ассоциации и союзы рыбаков стремятся, прежде всего, защищать хозяйственные интересы своих рыбаков, а экономические условия везде разные. Возможно, поэтому общение между рыбацкими объединениями из разных регионов пока недостаточно интенсивно. В связи с этим мы считаем возможным возродить проверенные, но сегодня приостановленные формы взаимодействия рыбаков. Речь идет о Дальневосточном научно-промысловом совете. Еще совсем недавно на его заседаниях представители рыбацких компаний, администраций и науки со всего Дальнего Востока рассматривали всевозможные вопросы. Решения ДВНПС становились обязательными для исполнения как руководящим органом отрасли, так и самими рыбаками. Возможно, сейчас было бы целесообразно вернуться к еще незабытому и достаточно эффективному инструменту выработки общих подходов к решению сложных проблем отрасли.

Обновленный ДВНПС мог бы взять на себя роль органа, который бы готовил те самые проекты нормативных актов. И тогда рыбаки будут знать, с кем и где разговаривать, а правительство не сможет игнорировать мнение субъектов Федерации, науки и рыбацкой общественности.

Об авторе. Дмитрий ГЛОТОВ, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.