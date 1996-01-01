Утверждена декларация по "упрощенке"

Минюст России 28 марта зарегистрировал приказ Минфина России от 03.03.2005 № 30н об утверждении формы декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Как сообщили в ФНС России, расчетная часть декларации осталась без изменений. Новая форма применяется начиная с расчетов за I квартал 2005 г. Налогоплательщики должны сдать ее до 25 апреля.