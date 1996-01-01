Хорошие буренки до спикера доведут

Бывший горный инженер Владимир КЛЮЕВ фермер по призванию и по "зову крови": семья его бабушки, крестьянки Воронежской области, была раскулачена на заре советской власти. Всю жизнь, даже работая на руднике Центральном Хрустальненского оловодобывающего комбината, Клюев держал подсобное хозяйство, несколько буренок. А в 1991 г., когда начали разваливаться совхозы и на их место пришли отдельные крестьянские, фермерские хозяйства, Клюев с супругой Валентиной решили окончательно связать свою судьбу с фермерством. Гораздо легче было и тогда, и теперь торговать продовольствием, китайскими шмотками или фруктами - и прибыль быстрая, и труд полегче. Но тянула Клюевых земля...

Отшельники

Они зарегистрировали крестьянское хозяйство и забрались в тайгу, в глушь, где нет ни электричества, ни поселков - 22 км от п. Кавалерово, 15 км от трассы краевого значения Кавалерово - Владивосток. Можно было взять более благодатную землю в п. Зеркальном, где готовые пастбища. Но тогда земля была еще совхозная, а потом ее передали бывшим работникам совхоза, пайщикам. Да и атмосфера в целом была другая: Владимир Клюев всерьез опасался, что завистливые к чужому успеху деревенские жители просто подожгут однажды его усадьбу. У нас ведь долгое время было почетно быть бедными. А в тайге, на горельниках, в верховьях реки Павловки, Клюевым без проблем выделили участок земли - 67 га - в пожизненное и наследуемое пользование. Пусть берут чудаки-отшельники, не жалко! Рядом только зверь ходит: раз в месяц "метит" территорию тигр, да медведи иногда появляются. Правда, не шалят, собак не таскают и скот не трогают.

Владимир и Валентина, которым в те годы было около 40 лет, начали кирпичик по кирпичику строить свое хозяйство, имея 6 коров и взяв в аренду 10 телят в Устиновке. Сами спали в палатке, а животным уже загончик и временный телятник построили. На зиму вместе со своей живностью перекочевали в п. Рудный, где у них дом на земле. В 1994 г. соорудили первый добротный телятник, телят оставили на зимовку уже в тайге.

Через год построили небольшой домик для себя и совсем переселились "на хутор". Только в прошлом году закончили строительство двухэтажного деревянного коттеджа для всей семьи - старших и младших Клюевых. Строили дом 3 года, под Новый год Владимир и Валентина, их 27-летняя дочь Наталья, 32-летний сын Сергей и его жена Татьяна, их дети - маленькие Юля и Максим перебрались в новый дом. Здесь нет линий электропередачи, электроэнергию вырабатывает дизель-генератор. Энергетики не хотят тянуть сюда ЛЭП - дорого. Глава семьи ищет варианты по установке нетрадиционных источников энергии. За 12 лет упорного труда Клюевы раскорчевали под пастбища все 67 га земли, построили нормальную ферму на 50 голов скота, правда, вмещающую уже 60 буренок - 20 коров и 40 телят. Ферма оборудована транспортерами для навозоудаления, кормозапарником (корма запаривают в паровом котле). Механизированы процессы приготовления кормов, поения животных. Раздача же корма и дойка идут пока вручную. Коровы на заботу отвечают ударным трудом: в среднем каждая дает 2,5-3 тыс. литров молока в год. Совхозная давала тысячу, редко - две.

Могли бы Клюевы в два раза увеличить поголовье, но знают, что не смогут продать такое количество продукции. Сбыт - самая острая проблема "последних из могикан" - двух молочных фермерских хозяйств района (кроме Клюевых, несколько десятков коров держит также горнореченский фермер Иван НИКОЛАЕНКО).

Легко ли быть фермером?

Рабочий день фермера начинается в 5 утра, а заканчивается в половине двенадцатого ночи. И никаких тебе выходных и отпусков: работать на себя. Ежегодно надо заготовить 60 тонн сена, посадить и собрать на 3 га картошку и овощи - это уже для семьи. Урожай картофеля - до 30 тонн. Для себя так много не надо. Поневоле приходится кормить скотину. Некуда девать излишки сельхозпродукции всем местным крестьянам, не только фермерам.

- Если бы сейчас все начинать, я бы отказался, - говорит Владимир Клюев. - В начале 90-х заниматься фермерством было выгодно: дизтопливо стоило, скажем, 3 коп. литр, а молоко - 35 коп. А сегодня - литр молока - 20 руб., а дизтоплива - 15, бензина - 14. Стоимость киловатт-часа для нас - 8 руб., летом - чуть дешевле. Ежедневно 70% от выручки уходит на приобретение 120 кг комбикорма для скота, на бензин и дизтопливо. Годовой оборот - 700 тыс. руб., а чистой прибыли выходит немного - 30-45 тыс. руб. в год. Деваться некуда, для нас фермерство - уже образ жизни.

Ежедневно летом Клюевы привозят на кавалеровский центральный рынок 120 литров молока (зимой - меньше). А продают не больше 70. Остальное идет на переработку, делают творог и сметану. Поднять семейное предприятие на ноги удалось с помощью кредитов, которые в 90-е годы давали под божеские 8%. Сейчас Владимир Николаевич жалеет, что мало брал, ведь нынче запросы у банков нереальные: кредиты предлагают под 18-23%, причем только на год. В 1999-м через "Агропромснаб" Клюев приобрел по лизинговым кредитам новую технику - трактор, силосоуборочный комбайн, косилку и сеялку - всего на 130 тыс. руб. Это было хорошее подспорье, по теперешним ценам вся эта техника обошлась бы ему не менее чем в 1,2 млн руб. Технику в лизинг можно покупать и сейчас, но требуется поручитель, а в районе нет предприятий, желающих выступить в таком качестве. Поэтому вся помощь от государства свелась сегодня к компенсации за распахивание земель, получаемой по ФЗ "О плате за землю".

Чтобы расширить хозяйство, надо обеспечить соответствующий сбыт продукции. Проблему сбыта, как считает Клюев, можно было бы решить за счет появления в районе небольшого молокоперерабатывающего завода. Цена вопроса - 1,5 млн руб. Таких денег у него нет, и кредит ему не по карману. Нет в районе и инвесторов, заинтересованных в развитии молочного бизнеса. Чего тут огород городить, если рынок сбыта ограничен...

Кавалерово - не город, а конкурентов и на рынке много (в основном частники, владельцы 1-2 коров), и в магазине, куда везут свою молочку крупные молокозаводы со всего края. Вот арсеньевскому молококомбинату повезло: нашлись инвесторы, взявшие его под свое крыло. Но Арсеньев все же город, населения побольше, рынок сбыта пошире, к тому же там, в отличие от Кавалерово, есть железная дорога, можно возить продукцию в краевой центр. За рубежом выход находят: государство строит завод - и отдает его частникам в долгосрочную аренду. А нашим провинциалам не до жиру...

Однажды Клюева-старшего едва не забодал Борька, агрессивный бычок-трехлетка. Его одного оставили из первого поколения телят "на развод", для улучшения племенных качеств стада. Случилось Владимиру столкнуться один на один с Борькой во дворе. Калитка закрыта, рядом - никого. А бык-производитель неожиданно разъярился, замотал рогатой башкой, глаза налились кровью, забил копытом землю: решил, видно, показать, кто в доме хозяин. Клюев крикнул жену. Хорошо, что она оказалась неподалеку, открыла калитку, и Владимир, пятясь и не поворачиваясь к быку спиной, тихонько вышел за пределы двора. С тех пор в загон к Борьке он входил с металлическим прутом в руке. На всякий случай.

Война с бюрократами

Больше всего клюевской крови "выпили" за эти годы не упрямые бычки, а обычные районные чиновники. Еще в 1994-95 г. приехали как-то Клюевы на рынок, а лотков нет. Райадминистрация распорядилась убрать. Начали бегать, выяснять, требовать вернуть их обратно. Лотки вернули. Но стала досаждать СЭС: почему молоком под открытым небом торгуете? Отбились. А 2,5 года назад война с чинушами вспыхнула опять. "По постановлению местной мэрии половину от земельного участка, находящегося в распоряжении рынка, отдали под застройку нескольким предпринимателям, - рассказал Владимир Клюев. - Причем отдали землю не по конкурсу, а просто забрали у 12 лоточников-молочников и разрешили нескольким коммерсантам построить магазинчики для торговли овощами, рыбой и мясом. Нас, молочников, оттеснили на другие, не престижные торговые места. А землю надо распределять по конкурсу. И не втихушку, а публично предупреждая об этом население..."

Клюев не смирился и обратился в райсуд, потребовав от райадминистрации отменить скандальное постановление. Суд признал его правоту. Тогда администрация обжаловала это решение в краевом суде. Краевой суд вернул дело на пересмотр в райсуд, оно было пересмотрено новым составом судей, и теперь уже фермеры проиграли процесс. Они в свою очередь обжаловали этот вердикт в краевом суде, но он оставил в силе решение райсуда. А чтобы защитить интересы фермеров, крестьян от чиновничьего произвола, Владимир Клюев участвовал в прошлогодних мартовских выборах в районную думу. Конкуренция была очень высокая, по некоторым округам - до 10 человек на место. Клюев "прошел". Ему поверили, а депутаты даже избрали его председателем кавалеровской думы.

- Ряды чиновников растут, а производителей, увы, сокращаются, - с тревогой замечает Клюев. - Надо что-то делать, один мужик уже не может семерых генералов прокормить. А ведь после реализации грядущей реформы местного самоуправления "генералов" станет еще больше.

На этот год, по словам Клюева, местные депутаты решили выделить из райбюджета 400 тыс. руб. на реконструкцию рынка и начало создания крытого рынка. Тогда и молочникам, и торговцам мяса жить будет повеселее: на крытом рынке продавать мясомолочную продукцию проще, не будет таких придирок со стороны СЭС и ветслужбы.

Что делать, чтобы поддержать фермеров? Существуют краевые программы по поддержке села, но они не финансируются в полном объеме, а поэтому и не работают или работают вполсилы. Действует краевая программа лизинговых кредитов для сельхозпроизводителей, но проценты за лизинг такие, что если брать технику самим и сразу, а не в рассрочку, крестьянам она обойдется на 30-40% дешевле. Нет, увы, дотаций для селян, реализующих свою продукцию на рынках (они предусмотрены лишь для тех, кто выполняет муниципальный заказ по обеспечению бюджетных учреждений).

Главное - сбыт: не будь с ним проблем и помощи никакой не надо. А местные производители сельхозпродукции не могут выдержать конкуренцию с импортной продукцией. Власть процесс не регулирует: мол, без импорта останемся голодными.

- Скажите, разве не бунтуют женщины из семьи Клюевых, не ропщут, что их оторвали от цивилизации и заставили пахать и доить коров в таежной глуши, - спросила я напоследок Валентину Клюеву, ежедневно по полдня мерзнущую на рынке, - она торгует молоком, муж привозит ее на микрогрузовике.

- Мы так решили на семейном совете, - ответила она. - Невестке и сыну в тайге жить нравится. Внуков будем возить в школу. Тяжело, конечно. Но это наш выбор...