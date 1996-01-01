Капитан от бога

Валентина Николаевна сожалеет, что никогда в жизни не встречалась с Анной Ивановной. Хотя и мечтала о ее благословении. ПЛУТОВА знает очень много о первой в мире женщине-капитане дальнего плавания, Герое Социалистического Труда, члене Союза писателей России Анне ЩЕТИНИНОЙ, считает ее своим идеалом.

- Легендарная Анна Щетинина водила суда в годы Великой Отечественной войны, до и после огненных рейсов, когда штурманский состав даже не мог мечтать о нынешнем навигационном оборудовании, - говорит Валентина Плутова. - Мне достался развал флота, уход под иностранные флаги, и лишь сейчас наметилась стабилизация. Я, пожалуй, сейчас единственная в России и в мире женщина-капитан в рыбацкой отрасли.

В детстве Валя никогда не видела моря. Родилась в Воронежской области. Мама - рабочая, отец - крестьянин. В семье случилась трагедия: 3-летний брат поломал спину. За ним был нужен очень большой уход, три года мальчик пролежал в гипсе. Отец сразу же ушел из дома. Когда ребенок вновь начал ходить, все невзгоды, казалось бы, остались позади, но тут серьезно заболела мать. Валя оказалась в детском доме. Выросла там, умудряясь при этом тащить на себе бремя семьи - маму, брата и парализованную бабушку.

В 19 лет она вышла замуж, родила двоих детей. Несмотря на наличие первого ребенка и беременность, работала на огнеупорном заводе и училась в Воронежском технологическом институте. Муж трудился мастером на этом же предприятии. Неизвестно, как бы сложилась ее судьба, но Валентина сбежала от супруга. Потом жалела, но так уж случилось. Забрала двоих детей и с одним чемоданом тайком улетела на... Камчатку.

Каково было с двумя маленькими детьми без жилья и нормальной работы, рассказывать не стоит. Но Валентина выдержала и через несколько лет отправилась в море зарабатывать на жизнь. Вначале была поварихой на судне, но вскоре перешла в рыбообработчики, а в следующем рейсе уже была матросом первого класса с правом рулевого.

В 1983 г. тридцатилетняя Валентина поступает в петропавловскую мореходку. Педагогам дали установку: завалить абитуриентку. Но экзамены сданы на "отлично". Параллельно Валентина зарабатывала плавательный ценз для получения диплома штурмана. Единственная из выпускников получила направление сразу же третьим помощником капитана на тот самый свой первый пароход - траулер-морозильщик "Камчатская правда". Вскоре стала вторым штурманом, потом старпомом.

Работать приходилось на плавбазах, БМРТ, процессорах - "Нахичевань", "Земля Кольская", "Камчатский шельф", "Приморец". Бывали и очень сложные ситуации. Когда у причальной стенки загорелся из-за короткого замыкания транспортник "Тауйск", на борту не было капитана и старпома. Только Валя в должности третьего помощника и второй штурман. Они буквально вынесли на берег задохнувшихся в дыму людей.

Назначение капитаном на БМРТ "XVI съезд профсоюзов" стало полной неожиданностью. Однако долго находиться на капитанском мостике ей не удалось - серьезно заболела внучка. Пришлось срочно сдавать траулер и лететь к своей кровинушке. И хотя вывозила ее на лечение за границу, спасти ребенка так и не удалось.

Сейчас все встало на свои места. Ее приняли в ассоциацию, с ней считаются мэтры рыбацкой отрасли, подчиненные уважают. Последнее время Плутова трудится в сахалинской фирме "Шумшу Ко ЛТД", хотя и живет постоянно в Петропавловске-Камчатском. Глядя на миловидную женщину, и не подумаешь, что она по полгода управляет крупнотоннажными судами, руководит экипажами в полторы сотни человек.

- Как ладите с рыбаками?

- По-разному бывает... В этом мое счастье и несчастье. Ценю в мужчинах ум, доброту, щедрость, однако они должны быть сильными и волевыми. Я по натуре человек мягкий, ранимый, хрупкий. И вот это в себе ненавижу. Поэтому приходится быть на производстве деловой, жесткой и решительной. Если говорить о личной жизни, то пару себе еще не подыскала.

- Возникали в рейсах ситуации, когда вас игнорировали?

- К одному подойдешь: Вася, сделай - и он делает. Другого попросишь: Василий Иванович, будьте добры - и он сделает. А третьего матом покроешь. А он: "Ну сразу бы так и сказали". К каждому нужен индивидуальный подход.

- Все ваши мечты сбылись?

- Несмотря ни на что, я благодарна судьбе. И если мне суждено завтра последний день прожить, я ни о чем не пожалею. И рада, что оказалась на Дальнем Востоке. Здесь живут очень хорошие люди и улыбаются детскими улыбками.

- Говорят, вы пишите стихи?

- Мысли хорошие приходят, хочется морякам всю душу отдать, уж очень тяжелый у них труд. Порой это можно выразить только в стихотворных строках.

- Тяжела женская доля в море?

- У меня помимо моряков-мужчин есть в экипаже много женщин. И именно они скрашивают жизнь мужчин в длительном плавании. Если перед ними дама, то они в любой ситуации становятся более подтянутыми, ответственными, более рассудительными. Ругательств и пошлости меньше слышно. Вот говорят, что женщины в море - легкого поведения. Но ведь и на берегу разные попадаются. А в море, если женщина встретила близкого человека, а отношений не получилось, то за что ее судить? Бывает, что морские пары создают семейный очаг. А бывает, и разбегаются после рейса, как в море корабли...

- А как вам удается оставаться такой привлекательной?

- Меня море, видимо, очень любит. Мне оно все предоставляет для здоровья. Маски на лицо ветер делает. Волны брызгают, и руки у меня не портятся, хотя я, как все, на обработке чищу рыбу. Я тружусь вместе с остальными на переработке. Мне тогда не стыдно смотреть в глаза моряку. В итоге на сон остается 4-5 часов в сутки.

- А на воспитание детей хватает времени?

- Когда дети были маленькими, частенько увозила их в лес или на речку, приучала жить в гармонии с природой. К примеру, спускаемся по реке в Поволжье - останавливаемся в селе. Идем покупать молоко, хлеб. Деньги есть, но мне нужно, чтобы дети каждую копейку зарабатывали сами. Пришли в один двор - бабушка, нам нужны домашние продукты. Бабуля готова нам все подарить, но мы предлагаем у нее поработать.

- Что такое для вас счастье?

- Я счастливый человек, у меня здоровые любящие дети. Я вырастила их для себя и для людей. Они не подведут, не спрячутся. Живу и этим счастлива. А еще я верю в Бога. Он меня всегда поддерживает.