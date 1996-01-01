Страсти по трубе

С момента подписания постановления правительства, определившего судьбу проекта строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", чуть ли не ежедневно в СМИ появляется масса таких противоречивых комментариев, что создается впечатление: документ - сам по себе, а трубопровод - сам по себе. И хотя в постановлении Михаила ФРАДКОВА маршрут нефтепровода обозначен: Тайшет - Сковородино - бухта Перевозная, во многих комментариях, причем из уст высокопоставленных чиновников, конечной точкой маршрута чаще всего называют Находку.

Например, глава компании "Транснефть" Семен ВАЙНШТОК доложил Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ, что "компания приступает к работе по проектированию Дальневосточного трубопровода, и первый промежуток будет построен от Тайшета до Сковородино и затем дальше до Находки".

Видимо, для Москвы что Находка, что Перевозная - все едино, потому как даже министр промышленности и энергетики РФ Виктор ХРИСТЕНКО в интервью газете "Ведомости", говоря о нефтепроводе, обозначает конечную точку восточного нефтепровода то как Перевозная, то как Находка. А между тем бухта Перевозная находится на приличном расстоянии от Находки.

Продолжает гулять, правда из одного источника, давно известная третья версия: самая выгодная дислокация для нефтетерминала в Де-Кастри. Ее автор - губернатор Хабаровского края. Но пикантность ситуации в том, что и после фрадковского постановления Виктор ИШАЕВ не оставил попыток перетянуть трубу из Перевозной в Де-Кастри. В конце января он побывал в Токио на Международной конференции "За японо-российские отношения: первый диалог экспертов". Встречаясь с деловыми и политическими кругами Страны восходящего солнца, а также на пресс-конференции для японских СМИ, Виктор Иванович заявил, что "только после завершения ТЭО проекта будет выбран окончательный маршрут", убеждая, что труба на Де-Кастри короче, а потому дешевле.

Но дальнейшие новости вокруг трубы позволяют "вычислить", куда все-таки повернет нефтяная труба и где будет построен нефтетерминал.

2 февраля стало известно, что министр Виктор Христенко издал приказ: ускорить и к 15 марта представить расчеты по проектированию и этапам строительства трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Как сообщила пресс-служба Минпромэнерго РФ, департаменты министерства совместно с АК "Транснефть" должны внести предложения по источникам и механизмам частичного финансирования за счет средств федерального бюджета работ по проектированию и строительству нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", сокращению сроков строительства и предоставлению налоговых и таможенных льгот.

В связи с ускорением сроков проектирования губернатор Амурской области Леонид КОРОТКОВ встретился в Москве с руководством "Транснефти" и обсудил с Семеном Вайнштоком подробности будущих работ на территории области.

А вот что сообщил "ДК" вице-губернатор Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ: "С конца января на территории Приморья ведут активную работу специалисты, отвечающие за проектирование нефтяного терминала, за модернизацию автомобильных и железных дорог, за создание нефтехранилища. Все это происходит на площадках в районе бухты Перевозная.

Предполагается, что уже летом начнется строительство, причем как со стороны Сибири, так и со стороны конечной точки. Есть жесткая рекомендация руководства страны: в августе-сентябре 2006 года запустить терминал и транспортировать через него нефть. Пока не будет построен нефтепровод, отправка будет по железной дороге - через станцию Барановская. От нее до Перевозной - около 100 км. Правда, этот участок дороги еще необходимо электрифицировать, возможно, даже проложить вторую колею. Но отработка технологической линии будет осуществляться, не дожидаясь окончания строительства нефтепровода".

Что касается Находки, вице-губернатор отметил, что "там уже работают 3 нефтяных терминала и сосредотачивать в одном месте все терминалы неразумно с точки зрения стратегической", но в том, что Находка каким-то образом будет вовлечена в эти проекты, нет сомнений. Как подчеркнул Виктор Горчаков, "пока остается открытым вопрос о месте расположения нефтеперерабатывающего завода, но это отдельная часть проекта, так как "Транснефть" отвечает за трубу, а НПЗ - идея губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

По-прежнему жесткой в отношении проекта нефтепровода "Тайшет - бухта Перевозная" остается позиция экологов. Экологические и общественные организации "БРОК", "Зеленый крест", "ИСАР-ДВ", "Феникс" и другие намерены продолжить борьбу за спасение бухты Перевозная.

В пресс-релизе фонда "Феникс", в частности, говорится: "Международные организации из США, Великобритании, Нидерландов, Японии и других стран собираются обратиться через ведущие мировые СМИ к ОАО "Транснефть", Правительству России и губернатору Приморского края с призывом повернуть нефтяную ветку в сторону Находки. Планируется проводить акции по сбору подписей от рядовых граждан в этих странах в защиту уникальной природы юго-запада Приморья. Соответствующие обращения будут направлены в банки Японии и Южной Кореи с призывом - отказаться от финансирования проекта". Кроме того, готовится петиция в адрес Михаила Фрадкова, Константина ПУЛИКОВСКОГО, Виктора Христенко, Сергея Дарькина, Семена Вайнштока.

В случае, если юридическая борьба не будет иметь никаких результатов в России и "Транснефть" не оставит намерений построить терминал нефтепровода в Амурском заливе, говорится далее в пресс-релизе, второй задачей международного сообщества организаций станет подготовка апелляции в международный суд в Страсбурге.

Надежду переломить ситуацию в экологов вселило недавнее решение Центрального районного суда Хабаровска, который признал недействительным положительное заключение Государственной экологической экспертизы по проекту компании "Эксон Нефтегаз Лимитед", ведущей строительство нефтеналивного терминала в Де-Кастри. Судебный процесс длился 17 месяцев. Экологической общественной организации "Экодаль" на суде удалось доказать, что при проведении экспертизы были нарушены требования законодательства РФ о гласности, учете общественного мнения, комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду от хозяйственной деятельности и ее последствий, достоверности и полноты информации. На суде выяснилось, что заказчики не учли экологическое значение залива Чихачева - водоема высшей рыбохозяйственной категории, где нерестятся ценные породы промысловых рыб.

Видимо, по этому делу еще будет подана апелляция (и не одна), так что пока неизвестно, какова будет цена отступных "Эксона" в Де-Кастри, хотя вряд ли там прекратят работы по строительству нефтетерминала, обслуживающего шельфовые проекты Сахалина. Но сам факт победы экологов в суде - прецедент интересный. И по сумме претензий - зеркально повторяющий ситуацию с Перевозной. Только в Приморье, в отличие от Хабаровского края, пока только идут изыскательские работы.