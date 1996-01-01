Война рынкам Владивостока

До 1 мая представители бизнес-сообщества Владивостока должны подготовить эскизный план по преобразованию всех арендуемых ими 16 рынков и 40 торговых зон. Курирует процесс муниципальное управление защиты прав потребителей.

Как отметил глава администрации города Владимир НИКОЛАЕВ, Владивосток должен, наконец, отойти от "шанхайских развалов" и перейти к цивилизованной торговле. Рыночные и торговые зоны города следует организовать таким образом, чтобы они полностью соответствовали современным требованиям и отвечали потребностям как предпринимателей, так и потребителей. Речь, в частности, идет о том, что торговля изделиями и продуктами питания должна осуществляться в специализированных оборудованных помещениях, а не в контейнерах и не на лавках под открытым небом в не предназначенных для этого условиях. Процесс купли-продажи товаров должен проходить в удобных строениях с просторными, светлыми и проветриваемыми залами, оснащенными примерочными и санитарными комнатами.

Кроме того, подчеркнул Владимир Николаев, при создании современных рынков и торговых зон особое внимание следует уделять и благоустройству закрепленных за ними территорий. Так, участки, отведенные данным объектам, должны предусматривать наличие озеленения, освещения, а также автопарковок. Среди других требований, обязательных для выполнения предпринимателями, - отведение 15% от общего числа торговых мест на продуктовых рынках приморским селянам и дачникам - под реализацию выращенной ими сельскохозяйственной продукции (зелени, овощей, фруктов, цветов и семян).

Свои предложения по усовершенствованию рынков и торговых зон арендаторы должны внести до 1 мая, в этом же месяце начнется и реализация их проектов. В соответствии с указанием главы Владивостока на исполнение его поручения предпринимателям предоставляется 9 месяцев. Вместе с тем в случае необходимости проведения серьезных работ, требующих более длительного времени, срок будет увеличен.