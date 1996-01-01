Съезд переносится на зиму

"По организационным причинам первый съезд предпринимателей Приморского края переносится с 18 ноября на 1 декабря", - сообщила "ЗР" начальник отдела поддержки предпринимательства и инвестиций администрации края Вера ЕВТУШЕНКО.

Однако, по ее словам, перенос сроков не повлияет на эффективность работы съезда. "Все запланированные секции будут проведены. Планируется провести ряд "круглых столов" на темы: налогообложения, кредитования, пиардеятельности". Ожидается, что на съезд приедет рекордное количество делегатов, около 640 человек.

Именно столько вмещает конференц-зал "белого дома". На своем первом слете предприниматели могут довести позицию по спорным вопросам для представителей власти.

Ожидается, что в работе съезда примет участие губернатор края Сергей Дарькин, сообщила Вера Евтушенко.