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Хороший совет дороже денег
12 ноябре в отеле "Хендэ" прошел семинар-презентация по Программе продвижения консалтинга для малых и средних предприятий (Business Advisory Service Programme - Программа BAS), поддерживаемой Японско-Европейским фондом сотрудничества и Европейским банком реконструкции и развития.
В мероприятии приняли участие директор от Японии в ЕБРР г-н Susumu Fudjimoto, глава представительства ЕБРР на Дальнем Востоке Елена ДАНЫШ, помощник мэра Владивостока Сергей РУСАЛЕНКО, глава отдела поддержки предпринимательства комитета экономического развития Вера ЕВТУШЕНКО, представители краевой администрации, Генконсульств Японии и США во Владивостоке и др., Тихоокеанского центра стратегических разработок и Института региональных проектов, а также те, для кого, собственно, и предназначена программа BAS, - представители около 25 компаний малого и среднего бизнеса и 15 консалтинговых фирм.
Сначала, как водится, были приветствия и пожелания успехов со стороны официальных лиц. Потом глава представительства ЕБРР Елена Даныш кратко рассказала о работе ЕБРР.
ЕБРР помогает большим и малым
ЕБРР финансирует как крупные проекты, вроде строительства Мутновской геотермальной электростанции на Камчатке или федеральной автодороги Чита - Хабаровск, так и кредитует малый и средний бизнес через специально созданный фонд. Именно этот проект на Дальнем Востоке в ЕБРР оценивают как один из самых успешных: возврат кредитов - почти 99,99%.
Кстати, совсем недавно ЕБРР приобрел за $ 1 млн миноритарный пакет акций ЗАО "Сахалинская лизинговая компания" (57% уставного капитала принадлежит ЗАО "Интертраст"). Она предоставляет в лизинг оборудование, транспортные средства предприятиям Сахалинской области и Хабаровского края.
В 2004 г. на Дальнем Востоке завершился проект инвестиционного венчурного "Дайва-фонда", который приобретал в собственность пакеты акций ряда предприятий в Приморье, Хабаровском крае и Иркутске. Фонд ставил задачу поставить предприятия на "крепкие рыночные рельсы" и увеличить их капитализацию, а затем выгодно продать стратегическому инвестору. Проект завершен, но официальной информации о его успешности еще не было.
BAS присмотрел 4 проекта
Ну а теперь о главном, о новом проекте ЕБРР. Практика показала, что часто предприятиям нужны не столько деньги, сколько хороший совет. Вернее, они не могут получить деньги, так как не могут составить убедительный бизнес-план. Важное, но зачастую "слабое звено" проектов - "маркетинговые исследования рынков". Многие проводят его "методом проб и ошибок" и набивают при этом кучу шишек. Но, как говорится в рекламном буклете программы, "пора вкладывать средства в реализацию качественного консультационного проекта".
ДосьеСтрана-донор для Программы БАС на Дальнем Востоке - Япония выделила 1,9 млн евро на первые 18 месяцев. На эти средства планируется реализовать примерно 105 консультационных проектов. Офисы программы будут открыты во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.
Как рассказал региональный директор Программы BAS на Дальнем Востоке России Роландc РЕПША, она нацелена на финансовую поддержку и практическую помощь предприятий малого и среднего бизнеса, пользующихся услугами консультантов. Эксперты BAS помогут в выборе российских или иностранных консультантов, а также в оценке их работы. Кроме того, возможна оплата до 50% затрат на консультационные услуги (без учета налогов), но не более $ 10 тыс.
В рамках программы предприятия могут привлекать местных и иностранных консультантов для проведения исследований рынка, поиска партнеров и инвесторов, выбора и оценки приобретаемого оборудования; реорганизации и реструктуризации предприятия; составления бизнес-планов для получения кредитов; внедрения систем автоматизированного проектирования (типа AUTOCAD); внедрения стандартов качества и энергосберегающих технологий; улучшения системы бухгалтерского учета и контроля; улучшения управленческой информационной системы и др.
Любопытно, что за месяц пребывания и еще до презентации программы г-н Репша успел так активно поработать в Приморье, что пообщался со многими консалтинговыми фирмами и познакомился с проектами около 20 предприятий. И четыре оценил как очень перспективные. Называть компании он пока не стал, но сообщил, что они - в сфере пищевой промышленности, строительства, производства стройматериалов и торговли.
В заключение Рональдс Репша ответил на вопросы "ЗР".
- Какой помощи попросили наши предприятия, с которыми вы ведете переговоры?
- Меня очень обрадовало, что две компании хотят внедрить систему качества (ISO-9000), одна просит помощи в исследования рынка для своей продукции, а одной нужна рыночная стратегия. Хочу отметить, что стартовая позиция для проекта BAS у вас лучше, чем в Латвии в 1995 г., когда я начинал работать в этой программе.
- Япония дала деньги на этот проект. Наверное, ей хотелось бы иметь при этом большую отдачу именно для японского бизнеса?
- Никаких жестких привязок нет. Но если кто-то из ваших захочет выйти со своим товаром на японский рынок, тут со своими советами смогут помочь японские эксперты. Так что мы сможем способствовать экспорту российских товаров в Японию. Возможно, мы сможем помочь и в поиске японских инвестиций.
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