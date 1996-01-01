ГОСТам скажут "нет"

В России скоро отменят ГОСТы, гарантирующие качество товаров. Вместо них будут действовать технические регламенты (ТР) и так называемые "добровольные стандарты".

Государство будет контролировать только безопасность товаров, но не вкус полуфабрикатов или полезность лекарств. По данным пресс-службы Минпромэнерго, на данный момент ведомство представило 145 регламентов, которые будут разрабатываться в ближайшие месяцы.